Bellissima giornata a Sala Biellese per l'inaugurazione del centro polivalente. Ne dà notizia il Comune sui propri canali social: “Grazie a tutti i partecipanti all’inaugurazione della nuova area polivalente e un grazie particolare all’associazione gestore ARCI Amici di Bornasco per il loro impegno nella buona riuscita della manifestazione! Grazie ai bambini e ragazzi per la giornata trascorsa insieme e per il loro contributo all’insegna dello sport! Un grazie anche all’associazione Mai Dire Volley per la loro disponibilità ed esibizione! Ci auguriamo che tutto prosegua oltre questa giornata e che diventi, sempre di più, un luogo per i giovani, le loro passioni sportive e per la comunità”.