Forza Italia a Roma a fianco degli amministratori biellesi FOTO

In occasione della festa della Repubblica del 2 giugno una delegazione provinciale di Forza Italia ha partecipato alla manifestazione al fianco dei sindaci del territorio.

È stata un’occasione anche per visitare le sedi legislative della democrazia quali il Senato e il Parlamento della Repubblica. La delegazione, con il Coordinatore Provinciale Alberto Fenoglio, si è recata inoltre in visita alla sede dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani accompagnata dall’Onorevole Roberto Pella, per poi essere ricevuta presso il dicastero della Pubblica Amministrazione guidato da Paolo Zangrillo e incontrando successivamente il ministro biellese dell’ Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.