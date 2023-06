Quando parliamo di derattizzazione scuola parliamo inevitabilmente intanto di un argomento interessante e perché magari tutti abbiamo qualcuno di nostra conoscenza e va a scuola e vogliamo che sia al sicuro e quando ci sono Ratti tanto al sicuro non ci si sta come vedremo e parliamo di argomenti delicati perché già la derattizzazione in sé lo è

Non a caso che esistono molte imprese nel territorio che si occupano di disinfestazione e quindi non solo di derattizzazione per quanto riguarda proprio i Ratti, ma anche per quanto riguarda per esempio l'allontanamento di altri animali infestanti e possiamo pensare agli scarafaggi o possiamo pensare alle blatte per fare solo degli esempi.

In ogni caso per quanto riguarda un intervento di derattizzazione di una scuola essere molto importante perché consente di allontanare dalla stessa roditori, topi e Ratti ed è un argomento come dicevamo molto più delicato semplicemente perché a differenza di quando si fa una derattizzazione in un appartamento che riguarda una persona o comunque una famiglia in questo caso si parla di sanità e salute pubblica considerando il fatto che comunque ci transitano molte persone all'interno e quindi i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola e anche gli insegnanti e anche le persone di altri ruoli che ci lavorano all'interno e quindi bisogna evitare che questi ratti possano essere veicoli di malattie infettive e contaminare le superfici della scuola

Tra l'altro ormai teniamo presente che nelle scuole ci sono anche le mense con tutte le scorte e riserve alimentari e sarebbero a rischio in questo modo e cioè al rischio di contaminazione con tutti i pericoli per la salute del caso e anche tutti i danni economici

Ogni scuola dovrebbe avere un'impresa di derattizzazione di riferimento da contattare anche per degli incontri di monitoraggio

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sarebbe importante che ogni scuola avesse un'impresa di derattizzazione di riferimento e di fiducia da contattare anche per quanto riguarda degli incontri di monitoraggio che sono fondamentali per evitare che quei topi e ratti tornino in quel determinato locale

E comunque devono trovare delle imprese che abbiano una certa reputazione nel settore anche per quanto riguarda il rispetto delle normative dell'istituto superiore di sanità e questo vuol dire per esempio l'utilizzo di prodotti che siano sicuri e certificati, e quello vale per qualsiasi tipo di intervento di derattizzazione in qualsiasi locale, però ancora di più in una scuola dove chiaramente ci sono magari anche bambini e bambine e quindi l'attenzione deve essere massima nella scelta di questa impresa

Con quest'impresa quindi bisogna organizzare degli incontri di monitoraggio per vedere se ci sono delle situazioni che potrebbero favorire il ritorno di questi topi e di sicuro bisogna stare attenti molto con l'igiene e con la pulizia e se parliamo di una scuola dove c'è la mensa a stare attenti con i residui di cibo perché poi sono quelli che attirano questi animaletti e questo è anche normale, animaletti che se non ci sbrighiamo ad allontanare si riprodurranno in maniera molto rapida