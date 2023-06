M5S biellese, un convegno sulle auto elettriche, interverrà Giuseppe Chiazzese

Il M5S biellese organizza il convegno sulla mobilità sostenibile e le auto elettriche che si terrà a Biella VENERDÌ 9 GIUGNO alle 21 presso il salone ARCI in strada della Fornace 8/b.

Interverranno Giuseppe Chiazzese, deputato della XVIII legislatura promotore degli incentivi attuati dal governo Conte, Davide Bono già consigliere regionale M5S, i responsabili mobilità del M5S biellese Emanuele Cutellè e Francesco Panico, il consigliere regionale Sean Sacco.

Sarà l'occasione per affrontare questo importante tema con esperti locali, regionali e nazionali del M5S, una forza politica che mette al primo posto la necessità di cambiare strada anche per quanto riguarda la mobilità urbana ed extraurbana.

In uno scenario che veda la prevalenza del trasporto ferroviario su quello automobilistico, la realizzazione di collegamenti ferroviari veloci, frequenti e diretti con Torino e Milano, la liberazione del centro di Biella dalla morsa delle auto e dei parcheggi, trasporti pubblici degni di questo nome, ha un ruolo di primo piano anche la transizione verso le auto elettriche.

Affronteremo il tema dal punto di vista ecologico, tecnologico, economico, geopolitico in una serata che si colloca nel più generale scenario per il disegno del rilancio del Biellese avviato dal Movimento 5 Stelle Biellese con in convegno del 25 marzo "Un Biellese 100% Bio".