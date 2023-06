Allarme all'orrido di Foresto per un escursionista in difficoltà (foto di repertorio)

Intervento complesso questo pomeriggio all'orrido di Foresto dove è stato impegnato personale del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118, Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Intorno alle 13 un ferratista ha lanciato la chiamata di allarme dichiarando che il compagno di escursione era rimasto vittima di un incidente all'interno della forra. Il chiamante aveva dovuto percorrere la ferrata fino all'uscita prima di trovare campo telefonico. Il tecnico del Soccorso Alpino in centrale operativa del 118 ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha allertato le squadre a terra e l'elisoccorso. Le squadre a terra, poi integrate da personale Vvf e Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) hanno iniziato a percorrere la ferrata dal basso mentre l'eliambulanza del 118 riusciva a sbarcare l'equipe e 3 sanitari aggiuntivi del Soccorso Alpino a monte del punto dell'incidente così come ha fatto l'elicottero dei Vigili del Fuoco con il proprio personale.

Quando l'infortunato è stato raggiunto, si trovava appeso al kit da ferrata sotto l’acqua della cascata, in condizioni di ipotermia e con un trauma a una spalla. Poiché non era in grado di collaborare, né di camminare, si è optato per l'evacuazione verso il basso tramite un sistema di carrucole, teleferiche e manovre alpinistiche. Sul posto è stato impiegato personale delle squadre forre e uno speleosub che ha operato direttamente all'interno dell'acqua. L'intervento si è concluso intorno alle 19.30 quando l'infortunato è stato consegnato all'autoambulanza che lo ha condotto in ospedale dove è stato ricoverato con un codice giallo.