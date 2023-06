Festività del 2 giugno contrassegnata dagli incidenti stradali, con tre episodi segnalati. Il più grave è avvenuto a Pettinengo dove un uomo di 77 anni ha perso il controllo del suo motoveicolo per cause da accertare.

A rimanere ferita la passeggera a bordo, un’anziana di 76, subito trasportata dai sanitari all’ospedale per le cure del caso. Non verserebbe in gravi condizioni di salute.

Sinistri senza conseguenze gravi a Valdengo e Muzzano: sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.