Netiquette, il BonTon digitale; che cos’è?

Si sente parlare di Netiquette, quell’insieme di regolare che si dovrebbero applicare in rete ma come utilizzarlo?

Vige la regola del badar bene a non cadere in situazioni di imbarazzo che potrebbero offendere sia la nostra persona che gli altri interlocutori, è bene tenere presente che esiste in rete il “principio zero”, la regola per cui ciò che scrivi e pubblichi sul web rimane ed ha una sua valenza sia a livello empatico che legale, come se fossimo in una dimensione reale. Quanto è corretto condividere della propria vita privata?

Ecco le regole basiche del bon-ton digitale, per non sbagliare quando si decide di postare sul web e sui social:

* Scrivere correttamente è la regola n.1, sembrerà ovvio ma non è assolutamente scontato.

* Il maiuscolo: scrivere in maiuscolo equivale ad URLARE al proprio interlocutore, per cui meglio evitare.

* Leggere ed interpretate bene prima di commentare: quando vuoi commentare un post o intervenire in una discussione online, è bene aver compreso il tema.

* Il tono: l’essere diretti o espliciti, pensando che gli altri comprendano, non è buona cosa sempre, ogni frase o parola pubblicata online- è facilmente mal interpretabile dalla controparte.

* Privacy: non pubblicare mai dati personali e sensibili di altri utenti senza il loro consenso; non rendere pubblici messaggi o parti di conversazioni private, tantomeno foto di minori senza consenso dei genitori o tutori.

* Citare le fonti, queste antipatiche… quante volte si mette in dubbio la notizia perché non è citata la provenienza che nessuno poi va a verificare?Per proseguire ed esporre al meglio l’argomento ho pensato di citare il social Facebook.

Come utilizzare Facebook per conoscere una persona online? Come avvicinare una persona su Facebook, senza apparire fin da subito noiosi? Escludiamo l’approccio più usato, quello del: “Bella, bella, bella, bella, Bello, bello, bello, bello”, Ripetuto almeno 10 volte che non sortisce mai alcun effetto, perché se già al primo “bella/o” non vi ha risposto, perché non pensate di cambiare strategia?

Ma arriviamo al dunque e cercando di capire come conquistare una persona su Facebook, con garbo e con il perfetto stile, perché il rimorchio è considerato una vera e propria forma d’arte che vede tutta una serie di esperti in seduzione pronti a spiegarci tutti i metodi, a loro dire, infallibili. A seguire ho raccolto una serie di proposte dal web.

E se a volte, certi metodi possono anche funzionare, per quanto mi riguarda penso che l’importante sia mostrarsi semplicemente per quello che si è.

Regola n.1:assicurati che sia single!!!Se vuoi avvicinare una persona tramite Facebook, la prima cosa da fare è assicurarti che sia disponibile alle tue avance…Non scivolarmi da subito sulla buccia di banana. Alla larga dalle persone non libere, vuoi costruire una relazione seria o no ?!?!?… E come scoprire se è libera/o quando non lo scrive esplicitamente ?

1. Scorri tra le sue foto non soffermarti alla prima che ha rapito il tuo cuore!

2. Guarda la sua bacheca. Se c’è qualcuno che “tagga” spesso, che commenta ogni suo post condiviso, allora potrebbe essere il suo fidanzato/a compagna, ecc…Ora passa all’azione scrivendo un messaggio leggero.

Quando si contatta su Messenger puoi rompere il ghiaccio, e non le scatole, con un messaggio leggero e veloce, lei o lui non devono immaginarsi che tu stia seguendo il loro profilo in maniera così approfondita … concentrati sull’approccio giusto per farti conoscere.

Se non sai cosa dire, “almeno” mostriamoci interessati alla sua vita e poniamo delle domande per continuare la conversazione.

Impegnandoci a cercare qualche un interesse in comune, opinioni simili. Ora tocchiamo una nota dolente, il tuo profilo? È interessante? Che tu voglia conoscere una persona oppure no, è importante avere un profilo che sia interessante e aggiornato. Partiamo dalla tua foto profilo, è importante che non sia troppo arrogante e che mostri il tuo reale aspetto fisico. Gioca sulla simpatia perché alla fine, si ha voglia tutti di un po’ di leggerezza, senza perdere di vista lo stile.

L’uomo garbato non passerà mai di moda e la donna con stile piace proprio a tutti. I social se ben utilizzati sono un ottimo strumento di comunicazione, basti pensare che se sei arrivato a leggere fino a qui questo strumento è a te consono, quindi perché non utilizzarlo al meglio?

Ed infine, alcune frasi banali ma simpatiche, che io ho ricevuto per iniziare una conversazione e che un sorriso lo hanno ottenuto. Complimenti, sei quasi più attraente di me…Posso seguirti? Perché mia madre mi ha detto di seguire i miei sogni. Che begli occhi! Hanno lo stesso colore della mia Porsche!

Sei religiosa? Perché tu sei la risposta a tutte le mie preghiere. Se ti metti con me ti farò dimenticare Giovanni?– E chi è Giovanni?– Vedi? Lo hai già dimenticato…