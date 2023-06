La Serra in eBike, la proposta della settimana di eBike Biella

... la Serra! Questa volta esploriamo sentieri nel bosco dietro alla fabbrica Bertotto, che un tempo si frequentavano con le prime moto da trial... che ricordi! Dopodichè si parte verso Camburzano. Le strade sterrate sono piuttosto "bagnate" e a tratti scivolose. E' solo il prologo del nostro giro ma i presupposti sono chiari. Si prosegue verso Vagliumina per raggiungere il ponte sull'invaso della diga dell'Ingagna finalmente con un pò di acqua... (foto). Risaliamo la sponda opposta per affrontare un lungo sottobosco che ci porta fino a Donato. L'idea è di scendere per il Toboga e siamo in ritardo sulla tabella di marcia quindi optiamo per la strada più rapida per raggiungere Croceserra. Il single trek più famoso del biellese anche se un po' umido è sempre super divertente specie per chi, come Vito, lo percorre per la prima volta.

Gli impegni famigliari ci obbligano ad un rientro forzato quindi ci limitiamo alla tratta fino a Torrazzo per goderci l'ultimo percorso in sottobosco che ci porta a Mongrando. Quest'ultimo pezzo si rivela il più bagnato in assoluto con parecchi ostacoli (piante).

Torniamo verso casa con un giretto di rilassamento muscolare tra Pollone e Cossila. Chiudiamo con 63,38 km 1.209 d+ in 3h47m.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... Per info 335 825 7613