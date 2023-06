Biella Corse le gare di fine maggio e inizio giugno

Buoni risultati per Biella Corse al via, quest’ultimo fine settimana, al Mythical Cars Rally di Varzi (PV) e al Rally del Taro (PR). Sabato tornano in gara Davide e Alessandro Negri, nella prima del Campionato Italiano Velocità su Terra

Mythical Cars Rally

Risultato di assoluto rilievo per il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri che, questo fine settimana a Varzi (PV) ha preso parte con il pilota Davide Nicelli su di una Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600) alla prima edizione del Mythical Cars Rally, gara "atipica sperimentale" riservata alle top car del Mondiale Rally e corsa sulle strade entrate nella storia dei rally con il mitico "4 Regioni".

Nicelli-Pieri hanno concluso al terzo posto assoluto, primi della categoria Super 1600 e secondi fra le due ruote motrici.

"E' stata un'esperienza fantastica!” ha commentato il navigatore al termine. “Per noi è stata un po' la "gara del ritorno" perché, dall'anno scorso, non avevamo più corso insieme. Farla con un Super 1600, cosa che io e Davide, desideravamo da sempre, è stato ... impagabile! Un sogno che si è realizzato. Noi ci siamo ritrovati ed è andato tutto bene. La macchina, poi, è stata fantastica! Siamo stati addirittura secondi assoluti dopo il primo giro di prove poi, avendo fatto la quarta prova sotto la pioggia, abbiamo perso qualcosa e siamo scesi al quarto posto. Siamo però riusciti a recuperare e così siamo arrivati terzi assoluti, primi della categoria Super 1600 e secondi fra le due ruote motrici. Siamo a dir poco stracontenti! Ora vedremo cosa possiamo fare, fra qualche settimana, al San Marino!".

Rally del Taro

Gara tutto sommato positiva il 29° Rally del Taro, corso questo fine settimana in provincia di Parma, per Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi. L'equipaggio Biella Corse ha preso parte alla seconda prova dell'International Rally Cup 2023 (IRC) correndo per la prima volta con una nuova Renault Clio Rally 4 , con cui si sono piazzati al 34° posto assoluto, decimi di gruppo e settimi di classe.

"Avrei voluto fare di più" ha commentato al termine il pilota "ma va tenuto presente che ero fermo da sette mesi e una macchina turbo, che è molto particolare, non l'avevo mai guidata. Abbiamo trovato un ottimo "set up", qualche tempo è uscito e ... non possiamo che migliorare!".

La prossima gara dell'IRC 2023 sarà il Rally del Casentino, che si correrà in provincia di Arezzo all'inizio di luglio. Poi, a inizio novembre, la gara finale, il Rally di Schio, in provincia di Vicenza.

Gravel Challenge 2023

Tornano a correre questo fine settimana, nel Circuito Este Off Road di Vighizzolo (Padova), Davide Negri e Alessandro Negri, padre e figlio, entrambi i piloti Biella Corse.

La gara, che avrebbe dovuto disputarsi a fine aprile (fu rinviata per le cattive condizioni meteo), è la prima prova della stagione del nuovo Campionato Italiano Velocità su Terra "Gravel Challenge", che ACISport ha affidato alla BMG Motor Events di Monforte d'Alba (Cuneo), già organizzatrice della serie invernale Ice Challenge.

Davide sarà in gara con il suo potente Proto Hosek (gruppo 5, categoria Super Buggy) mentre Alessandro gareggerà con la Subaru Impreza (gruppo 2, categoria Tax) "di famiglia".

La gara si correrà nel pomeriggio di sabato 3 giugno, dopo le verifiche sportive, tecniche e le prove libere della mattina. Alle 14,45 scatterà "Manche 1", a seguire "Manche 2" e "Manche 3"; quindi, sulla lunghezza di dieci giri (se le condizioni della pista lo permetteranno), le "Finali Autocross". Il Campionato, di cui la prova di questo fine settimana è la gara di apertura, proseguirà poi con altri due appuntamenti: il 22/23 luglio Volta Mantovana (MN) e 9/10 settembre nuovamente Vighizzolo d'Este (PD).