Giornata di sport a Gaglianico oggi 2 giugno festa della Repubblica con le gare di atletica a cui partecipano i bambini delle scuole primarie di 12 comuni biellesi. Le gare proseguiranno domani 3.

Durante le due giornate i bambini partecipanti si sfideranno in gare di atletica che prevedono corsa (velocità e resistenza), salto in alto, salto in lungo e per i più grandi il lancio del peso.