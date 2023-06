2 Giugno: On. Pella (FI) "Unico colore che deve prevalere è quello della nostra Repubblica"

“Oggi celebriamo la Festa della Repubblica e i suoi valori fondativi, che dopo 77 anni ne costituiscono ancora solide fondamenta. Avere l’onore noi sindaci di essere presenti qui alla parata del 2 Giugno ci richiama al dovere di ricordare l’importanza del senso di unità della nostra Repubblica. Come ci ha ricordato il Presidente Mattarella, i sindaci costituiscono la parte delle istituzioni più prossima ai cittadini e per questo la presenza dell’Anci qui oggi, con 300 fasce tricolori, vuole non solo essere simbolo di unità ma anche di rappresentanza dell’appartenenza degli italiani ai valori della nostra democrazia e del tricolore. Un’appartenenza che, come più volte auspicato anche dal Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, deve travalicare le divisioni partitiche, in nome di quello spirito di unità nazionale baluardo delle nostre libertà e dei nostri diritti. E proprio a chi ha l’onore di difendere quelle libertà ogni giorno, rappresentando lo Stato sul territorio a protezione dei cittadini, oggi va il nostro ringraziamento. Penso alle forze armate ma anche agli uomini e alle donne della Protezione civile e di tutti i corpi dello Stato in prima linea ogni giorno per affrontare le emergenze. Oggi è una giornata che deve vedere unita tutta l’Italia, fiera e orgogliosa del lavoro dei suoi figli migliori, sotto un unico colore, quello della bandiera della nostra Repubblica”.

Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia e vicepresidente dell’Anci Roberto Pella a margine della parata del 2 Giugno.