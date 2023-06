I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 2, 3 e 4 giugno

Venerdì 2 giugno

- Candelo, Festa della Repubblica, si terrà il concerto della Banda Musicale di Candelo San Giacomo, dalle 17, presso il salone polivalente.

- Valdengo, a Valdengo in Festa giornata dedicata al ciclismo: Ritrovo dei corridori è fissato dalle ore 07:30 con partenza alle 09:30 prima gara esordienti con arrivo intorno alle 10:20 e a seguire (10:30 circa) esordienti 2° anno. Arrivo previsto intorno alle 11.30. Gareggeranno anche le ragazze esordienti e le Donne Allieve. Al pomeriggio l’attenzione sarà sugli allievi Memorial Celestino Vercelli con ritrovo alle 13:00 e partenza unica alle 15:00 ed arrivo previsto alle 16:45 circa. Gara aperta anche alle Donne Juniores.

- Biella, Festa Siciliana in piazza Vittorio Veneto

- Oropa, via santuario di oropa 480, Salita alla cupola della Basilica Superiore e visite guidate al Santuario

- Salussola, apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola in occasione della festa della Repubblica dalle 10 alle 18

- Candelo, Visita Guidata Ricetto

- Pollone, visita guidata alla Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza", Casino Blu. Organizza A.P.G.I., l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in collaborazione con WWF Oasi e Aree protette Piemontesi ETS, dalle 15 alle 17

- Valle Cervo, la Valle dell' Acqua, diverse sedi. Orari: venerdì dalle ore 10 alle 23. Concerto "Notte di note ai piedi del monte Casto" - dalle ore 21 nella suggestiva Chiesa parrocchiale di Tavigliano, eseguito dal coro "Le voci del sabato sera". Qui tutti gli eventi

- Sala, inaugurazione del centro polivalente nell' area feste Bornasco dalle 11,30

- Cerrione, Festa della Repubblica, consegna premi studio e festa nuovi nati, ore 11 orazioni ufficiali

- Trivero, partenza al Baso, Passeggiate accompagnate alla conca dei rododendri

- Biella, Festa della Repubblica in Piazza Domo dalle 11

- Graglia, corsa 2 Santuari Running, Oropa - Graglia, partenza alle 9,30

- Cossato, concerto per la Festa della Repubblica presso il Teatro comunale di Cossato. A partire dalle 16, concerto eseguito dalla Filarmonica Cossatese

- Mottalciata, giochi intercomunali, gare di atletica a cui partecipano i bambini delle scuole primarie di 12 comuni biellesi. Cerimonia alle 15

Sabato 3 giugno

- Biella, Festa Siciliana in piazza Vittorio Veneto

- Candelo, Visita Guidata Ricetto

- Valle Cervo, la Valle dell' Acqua, diverse sedi dalle ore 14 alle 23. Spettacolo dal vivo "Il diritto alla felicità" - dalle ore 20.30 - nel caratteristico teatro "Regina Margherita" di Piedicavallo. Ideazione e regia di Franca Bonato-Domus Laetitiae con Arcipelago Patatrac e interventi del Coro Accordi in Valle. Qui tutti gli eventi

- Pralungo, a partire dalle 10, si terrà la festa dedicata alla fine della scuola e dei laboratori “La Giostra della Creatività”

- Graglia, dalle ore 14:30 alle 18:30, i corsi e i laboratori che si terranno a Graglia, in Via del Canale 3, presso il Casolare dei Campra.

- Vigliano allo Chalet Steakhouse & Potatoes la prima “Dinner with Pulp” una cena con gioco a premi per tutti

- Mottalciata, giochi intercomunali, gare di atletica a cui partecipano i bambini delle scuole primarie di 12 comuni biellesi, dalle 9

- Biella, al Museo del Territorio lo scrittore Roberto Quaglia alle 15,30 presenta il suo libro

- Bornasco, alle 19,45 a Bornasco, cena paella arci Amici di Bornasco

- Miagliano, La Pro Loco di Miagliano organizza la Wool & Beer Race, la gara inizierà alle ore 17:30

- Biella, presso la biblioteca "Un libro per l'estate 2023 - Mercatino del libro usato" dalle 9.00 alle 13.00 .

- Trivero, partenza al Baso, Passeggiate accompagnate alla conca dei rododendri

- Biella, commemorazione del 79° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, ritrovo alle 18 sotto i portici di palazzo Oropa

- Cossato, alle 16 alla sala eventi a Villa Ranzoni "Meet the writer" con Simone Tempia

Domenica 4 giugno

- Biella, Festa Siciliana in piazza Vittorio Veneto

- Valle Cervo, la Valle dell' Acqua, diverse sedi dalle ore 10 alle 19 e mercatino dalle 9,30 alle 18 a Campiglia, qui tutti gli eventi

- Pettinengo, Visita Guidata del Parco di Villa Piazzo, dedicata alle piante monumentali dalle ore 16.00 alle 17.00

- Biella, Giornata Nazionale dello Sport, una grande festa dello sport aperta a tutti che si svolgerà presso Piazza Vittorio Veneto, Giardini Zumaglini, Via Lamarmora dalle ore 09.00 alle ore 18.00

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera, Domeniche in alpeggio

- Pettinengo, Villa Piazzo in Musica: America in Bianco e Nero Concerto di Musica Classica. Musiche di Gershwin, Bernstein, Copland. Duo D'alessandro-Caporale. Dalle ore 18.00 alle 19.30

- Miagliano, Concerto del gruppo musicale folk rock degli Arbej, nel teatrino all’aperto P408 dalle ore 18.00 alle 20.00

- Trivero, partenza al Baso, Passeggiate accompagnate alla conca dei rododendri

- Biella, Cantinone della Provincia, Aspettando la Festa della Musica

- Valdilana, Festivaldilana, al Parco Reda lo spettacolo "Una lunga storia d'amore" compagnia l'Arabesque

- Tollegno, Attraverso Tollegno, dalle 9,30 passeggiata ecologica

- Biella, nella chiesa della Santissima Trinità sarà presentato il restauro dell'Organo alle 10,15

- Bioglio Piano Terra, dalle ore 15,00 presso il Parco della Villa; dalle ore 17,00 presso il Parco della Villa: Storie di Piazza propone l'evento teatrale "Animali di Piazza, ballata per cani-attrice e figure animate"

- Ronco, passeggiata sulle tracce della terra di Ronco, Ritrovo ore 14.30 presso l'Ecomuseo in via Roma 14 a Ronco Biellese. Rientro per le ore 18.00 circa.

- Candelo, mercato della terra al ricetto l’inaugurazione sarà alle 10

- Valdilana, Casa Zegna ospiterà un evento speciale in occasione di "Appuntamento in giardino", una manifestazione promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI - Associazione nazionale dei Comuni italiani.

- Campiglia Cervo, Torneo Enigmaticus al Santuario di San Giovanni dalle 15

- Biella, preghiera per la pace in Ucraina chiesa di San Sebastiano alle 17

- Miagliano, Amici della Lana, via Vittorio Veneto, 2 Apertura della Rete Museale Biellese

- Viverone, viale Lungo Lago, Mercatino degli hobbisti sul Lungo Lago

Mostre

- Biella, fino al 18 giugno, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo Mostra "VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni" dalle 10 alle 19

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario Mostra: Legàmi Orari apertura: giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20, fino al 2 luglio.

- Biella, fino al 2 luglio, via Quintino Sella 54/b Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese Orari mostra: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15 ottobre

- Valdilana, fino al 12 novembre Trivero, via Marconi, 23, Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea "E il giardino creò l'uomo".

- Pollone, fino al 25 giugno, mostra dedicata ai 40 anni della rivista “Piemonte Parchi” . Info: aperta tutte le domeniche e festivi ore 14-18 fino al 25 giugno.

- Biella, 4x10 alla Crb. Il Fotoclub Biella propone allo Spazio Crb di via Garibaldi “4 x 10”: quattro autori per 10 fotografie ciascuno. Info: fino al 18 giugno, da lunedì a venerdì 10,30-12,30, 16-17,30; sabato e domenica e 2 giugno 16-19.

- Sordevolo, Ciò che è sparso. A Villa Cernigliaro di Sordevolo domenica vernissage alle 16,30 per Mauro Panichella. Sabato e domenica ore 15-18, accesso libero.