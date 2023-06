Dal Piazzo alle rive del Cervo, il deposito degli archivi Alberti La Marmora in Fondazione Sella

Durante l’incontro saranno illustrate origini e motivazioni di questo deposito e raccontati i contenuti degli archivi che inevitabilmente si intrecciano con le storie delle famiglie e dei personaggi che li hanno prodotti.

La Marmora - Sella: una comune vocazione per la memoria

Le storie delle famiglie Sella e Alberti La Marmora sono assai diverse ma contraddistinte da un elemento comune: aver mantenuto identità e patrimonio archivistico nel corso del tempo, un risultato non scontato. Dagli anni ’80 si è andato formando tra le due famiglie un riconoscimento reciproco del valore delle attività che hanno svolto per la conservazione del patrimonio storico-artistico e documentario, attività messe in atto da una parte dalla Fondazione Sella e dall’altra dal Centro Studi Generazioni e Luoghi. Il deposito degli archivi di cui oggi si dà comunicazione avviene per dare concretezza e operatività ad una convergenza maturata nel tempo, una collaborazione per gli archivi che nasce non solo per render servizi migliori nella custodia e nel garantire accessibilità agli studiosi, ma con lo scopo di progettare forme di valorizzazione e fruizione innovative avvalendosi in modo ampio della tecnologia digitale.

Fondazione Sella e Generazioni e Luoghi.

La gestazione di Generazioni e Luoghi nei primi anni 2000 avvenne in parallelo al consolidarsi dell’amicizia tra Francesco Alberti La Marmora e Lodovico Sella, amicizia che incluse un frequente e fecondo dialogo sui temi della conservazione. E ‘in continuità con questo spirito e conseguenza di quelle affinità che con Angelica Sella, oggi presidente della Fondazione Sella è maturata questa scelta che si rispecchia anche nella sperimentata affinità dei team della Fondazione Sella e di Generazioni e Luoghi. Questi due enti già oggi sono esempi di eccellenza e sono accomunati dalla qualità dei documenti conservati, dal livello di expertise delle persone addette ai vari compiti relativi alla conservazione alla valorizzazione. Ognuno di essi possiede tipi di documenti assai differenziati per periodi storici e origine geografica, la loro collaborazione determinerà un arricchimento reciproco.

Il deposito, gli archivi Alberti La Marmora dal Piazzo alle rive del Cervo

La famiglia Alberti La Marmora1 nel corso del 2022 ha deciso di avviare una nuova fase della vita dei propri archivi depositando presso la Fondazione Sella le carte di Guglielmo Alberti (1900- 1964) e di Marilina Cavazza (1912 – 2001), il fondo fotografico, gli archivi delle famiglie Alberti e Mori Ubaldini (Firenze) e Cavazza (Bologna). Fino a questo momento gli archivi erano affidati all’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi – Archivi Alberti La Marmora, fondata nel 2005 con sede a Palazzo La Marmora. 1 All’anagrafe Mori Ubaldini degli Alberti della Marmora

Il ruolo di Francesco Alberti La Marmora

Per la famiglia Alberti La Marmora l’attività di cura e gestione degli archivi è stata condotta da Francesco Alberti La Marmora: il suo ruolo di curatore della conservazione degli archivi e della loro trasmissione si colloca come tappa finale di un percorso in cui altri, tra cui il cardinale Teresio Vittorio (1757- 183), Edoardo La Marmora (1800 – 1875), Mario Mori Ubaldini degli Alberti (1869- 1918), che lo hanno preceduto nel tempo, hanno svolto un compito analogo. Vi è una differenza: nel passato la conservazione degli archivi era per lo più motivata da intenzioni di tipo araldico, mentre per Francesco Alberti La Marmora la determinazione ad assumersi questo compito nasce dalla consapevolezza che questo corpus archivistico ha valore come fonte di conoscenza per numerose discipline di studio, per la storia d’ Italia prima ancora che per la storia della propria famiglia.