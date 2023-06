Poco dopo le 20 di ieri sera giovedì 1 giugno in una palazzina a Gaglianico alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas e hanno composto il 112.

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco che hanno individuato la fuoriuscita in un appartamento dove era rimasto acceso un fornello. Fortunatamente non ci sono stati danni per nessuno e non c'è stata necessità di evacuare la palazzina, l'intervento si è chiuso in breve tempo.