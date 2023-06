I Carabinieri ieri giovedì 1 giugno sono intervenuti per una persona che disturbava a Biella, in via Novara alla mensa “Il pane quotidiano”.

La persona in questione è già nota alle forze dell'ordine per episodi simili e gli addetti a servire i pasti hanno richiesto aiuto in quanto tra lui, e un altro uomo anche lui già noto alle forze dell'ordine, era scoppiata una lite verbale che è poi finita con l'arrivo dei Carabinieri.