Biella: ragazzino perde un borsellino, non fa in tempo a fare denuncia che un uomo lo trova e lo consegna ai Carabinieri

Biella: ragazzino perde un borsellino, non fa in tempo a fare denuncia che un uomo lo trova e lo consegna ai

Ha avuto un lieto fine quando è accaduto in questi giorni a un ragazzino di appena 10 anni a Biella.

Con il papà era stato dai Carabinieri di Biella per dire che aveva perso il suo borsellino con dentro un portafoglio con dentro 20 euro, 15 euro in monetine e oggetti vari e sarebbe andato in seguito a fare denuncia. Non ha però fatto in tempo a formalizzare l'accaduto che un uomo ha trovato il borsellino e lo ha consegnato ai Carabinieri che hanno quindi richiamato il ragazzino che è tornato a riprenderselo.