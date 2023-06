Fortunatamente non sono state riscontrate effrazioni, ma i Carabinieri nella notte sono intervenuti in diversi Comuni del Biellese per antifurti che si sono messi a suonare.

I militari sono stati chiamati a controllare che tutto fosse in regola in due ditte a Cerrione, una a Sagliano, un'altra a Verrone e a Pollone in un'abitazione dove era rimasta aperta una porta finestra.