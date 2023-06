4 tartarughe di specie protetta detenute illegalmente, denunciato uomo del Cossatese

Il 1 giugno 2023, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pray hanno deferito in s.l. alla Procura della Repubblica di Biella uomo 42enne, residente nel cossatese, per detenzione illecita di quattro piccoli esemplari di “Testudo Hermanni” - in violazione dell’art.1 c. 1 lett. f legge n.150/1992.

Per identificare con sicurezza la specimen i militari hanno contattato il veterinario ufficiale dell’ASL di Biella che confermava che gli esemplari appartengono alla specimen “Testudo Hermanni”, specie inclusa nell’allegato “A” del regolamento europeo 338/97 S.M.I. L’uomo deteneva le tartarughe in un box-fauna con cibo adeguato senza essere in possesso di idonea documentazione, ovvero Certificato Cites in originale.

I piccoli esemplari di tartaruga sono stati posti sotto sequestro ed affidati in momentanea custodia giudiziale allo stesso uomo che dovrà provvedere ad idonea marcatura presso un veterinario abilitato per l’identificazione.