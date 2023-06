Molinari, ultima maturità da preside dopo 39 anni di scuola: “Non è vero che i ragazzi di una volta erano meglio di quelli di oggi”

Ne è convinto il preside Cesare Molinari, dopo 39 anni di scuola, di cui 21 come insegnante e 18 da dirigente: “Non è vero che i ragazzi di una volta erano meglio di quelli di oggi”.

Dal 1° settembre Molinari, preside del Gae Aulenti, lascerà la scuola, andrà in pensione. E con i suoi amici scherza già accennando a un suo futuro come proprietario di un chiosco sulla spiaggia in Grecia, dove da anni va tutte le estati in vacanza, oppure come venditore di ombrelloni e sdraio. Intanto però ripercorre questi anni a scuola, che sicuramente un po' gli mancheranno.

Molinari ha iniziato la sua carriera nel 1983 come professore di estimo ai Geometri a Vercelli, al Dal Pozzo. Poi nel 1986 ha insegnato alle medie per esempio di Cerrione, Cavaglià, quindi a Biella ai Geometri, allora Vaglio Rubens. Dal 1° settembre 2005 è diventato preside all'Alberghiero a Trivero e Cavaglià, negli anni anche un anno all'Iti, per finire al Gae Aulenti.

“Eh, la scuola è cambiata tanto da quando ho iniziato a lavorarci io – racconta - . Negli Anni 80 le superiori non erano obbligatorie e pochi sceglievano il Liceo che aveva pochi indirizzi ed era solo per chi voleva andare all'università. Ai geometri mi ricordo che c'erano 7 prime, tantissime. I computer? Prima degli Anni 90 ce n'era 1 in segreteria. Poi, allora, agli allievi si insegnava tanto il calcolo. Oggi contano di più le loro capacità, perchè i ragionieri i calcoli li fanno con la calcolatrice”. E a chi dice che i ragazzi sono cambiati Molinari risponde che non è vero. “Anche oggi hanno voglia di socializzare, solo che è cambiato il modo. Le problematiche dei giovani sono le stesse di allora, solo che si esprimono in modo diverso rispetto per esempio agli Anni 80. I ragazzi sono la migliore espressione della società di quel momento, ognuno è figlio della propria generazione e contribuisce a crearla”.

Ad essere cambiati sono i genitori, per il preside, quello sì. “Tanti sono arrabbiati con lo Stato, quindi con le istituzioni e ci finisce di mezzo la scuola. E poi ci sono i social. I genitori sono i primi che li usano per dimostrare i loro disappunti. Una volta ci si vedeva di persona, ora questo rapporto viene meno. Personalmente ritengo che ci sia la necessità di riacquistare la fiducia nei confronti delle istituzioni, scuola compresa”.

Molinari racconta che in questi giorni ha ricevuto una lettera da parte di una mamma che ringrazia la scuola per quello che ha fatto per suo figlio. “E' un'eccezione questa signora – racconta il preside - . E' raro ricevere apprezzamenti nei confronti della scuola, ma tutti in generale siamo così, anche io in certi frangenti potrei ringraziare di più e mi accorgo che non lo faccio”.

A settembre il preside non lascerà comunque la scuola, proseguirà alcuni progetti importanti che ha avviato: “Vorrei solo avere più spazio per me – prosegue – con meno vincoli di orario per esempio, ma resterò nell'ambiente, e spero che chi ha lavorato con me si sia trovato bene. Che cosa vorrei lasciare a chi prenderà il mio posto? Serenità. Fare il preside è un bel mestiere ma è complicato, difficile e serve serenità, per infonderla anche agli altri”.