"Exponi le tue Idee", la squadra “I casi umani” del Liceo del Cossatese terza alle finali nazionali

La squadra dei “Casi Umani” del Liceo del Cossatese, composta da Arianna Bego, Alessia Bruni, Aurora Fila, Edoardo Delmastro, Aurora Scalcon e Vittoria Quartero dopo giornate intese di dibattiti si è classificata terza, salendo quindi sul terzo gradino del podio.

La sfida ha visto impegnate sedici squadre, provenienti da tutte le regioni italiane: gli studenti si sono confrontati su temi come la crescita economica, la carne coltivata, la cooperazione allo sviluppo e la costruzione di termovalorizzatori. Una squadra doveva difendere la tesi pro e una quella contro dimostrando la propria capacità argomentativa: in questo caso non solo chi ha più ragioni, ma chi è più convincente, chi riesce a persuadere.

Un percorso di Educazione Civica in cui si punta a convincere con argomenti logici, fondando ogni affermazione su evidenze e citando sempre le fonti di quanto si va affermando.

Per gli studenti un bel percorso: da quanto è iniziato, a novembre i temi trattati sono stati oggetto di approfondimenti e occasioni di incontrare personaggi come il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il portavoce di Amnesty, Riccardo Noury, il presidente dei giovani industriali biellesi Stefano Sanna, il giornalista Luca Rondi, oltre che con studenti di scienze politiche e scienze della comunicazione. Un’occasione quindi per aprire una serie di finestre sui temi caldi del mondo, magari senza ancora comprenderli appieno, ma iniziando a guardarli con più interesse e consapevolezza.

Quando i protagonisti sono i giovani, tanta serietà deve essere controbilanciata e quindi questi tre giorni sono stati vissuti dai partecipanti non come un’occasione di scontro con altre squadre, ma di incontro con altri ragazzi: dopo ogni sfida si è formato un cerchio, si sono scambiate impressioni, ci si sono fatti sinceri complimenti e le conversazioni sono continuate nell’ostello che ospitava tutti e nella hall dell’hotel che ospitava le competizioni.

Alla fine nel bagaglio gli studenti del cossatese si portano a casa nuove conoscenze su temi stimolanti, nuovi amici e, non ultima, la soddisfazione di aver raggiunto un risultato prestigioso.