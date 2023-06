Ponderano, via il campo da bocce in via Frassati sarà realizzato un campo da basket

Il progetto esecutivo è già pronto. A Ponderano, il campo da bocce nel parco giochi tra Via Frassati/Strada Antica per Biella diventerà un campo di basket.

Il sindaco Roberto Locca è entusiasta: "E' da anni che volevo farlo. Sarà almeno 10 o 15 che il campo da bocce non viene più usato e non aveva senso lasciare quello spazio senza una destinazione. L'ottimale è lasciare spazio ai giovani, creare per loro un punto di ritrovo. Lì ci sono già i giochi anche per i più piccoli, c'è l'Arci dove volendo si può prendere qualche cosa. E' il punto ideale dove i giovani possono trovarsi, socializzare, senza restare per la strada".

I lavori inizieranno a breve. Il progetto vale circa 40 mila euro. Gli uffici sono al lavoro per cercare una ditta che dovrà aprire il cantiere.