MorokkoGrandTour, Walter Targa tornato in Italia

Tre giorni di silenzio per sistemare le faccende burocratiche necessarie al rimpatrio di Walter e della sua moto e, dopo il trasferimento avvenuto la notte scorsa in ambulanza dall'ospedale di Errachidia all'aeroporto di Casablanca, oggi alle 10.30 Walter ha preso un volo su Caselle ed è stato ricovero al CTO. In giornata dovrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. L'avventura di MorokkoGrandTour, parte l'avventura non finisce però qui.

"L'abbiamo sentito poco fa in videocall - raccontano i suoi amici Gianni Baù, Bruno Mussetti, Massimo Bottino e Silvana Derossi rimasti in Marocco -. E' sorridente ed ora molto più sereno e, ovviamente, anche noi tutti, familiari ed amici. Forza Walter, anche se non fisicamente, siamo lì con Te e Tu qui con noi".

Il progetto è autofinanziato e attraverso questo intendono promuovere l’attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.