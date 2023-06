Una due giorni intensa di gare per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

A Piasco (CN) sabato 27 maggio si è disputata la I° Tappa del Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Triathlon Giovanile. Nella piscina di Piasco e nei sui dintorni si è disputata la gara organizzata sapientemente da HydroSport.

Tra i Ragazzi splendido argento di un grintosissimo Federico Cagnin del Gruppo di Pralino Sport allenato da Bea Lanza; gare decisamente positive per Giovanni Durando, 4° a pochi secondi dal podio, 6° Pietro Ciccarelli e 8° Leo Bergesio, tutti raccolti in pochi secondi per la soddisfazione di Coach Maria Angioni.

Tra le Ragazze un bel filotto di belle prestazioni con Caterina Pinna, (7°), Chiara Gai, (8°), Cecilia Lorenzoni (9°) e Giulia Ferrari (10°) a testimonianza di un risultato molto buono per il Team. Oro tra gli Esordienti con una gara top per il torinese Marco Turbiglio, sempre autore di grandi “race”, positivo Guglielmo Chierotti, 12°.

Nel pomeriggio si sono disputate le gare relative alle categorie “Giovani”, oro tra gli Junior per Enea Demarchi, con tre frazioni ad alto ritmo. Tra gli YB ancora ottimi piazzamenti e risultati in crescita per Marco Sabbatini (5°) e per Filippo Gai (6°). Tra gli YA, 3° posto e bronzo finale, per Lorenzo Gatti con una gara tutta d’attacco, decisamente positivo Lorenzo Strazzari 4°.

Buoni piazzamenti per Matteo Micheletti (9°), Leonardo Chierotti (12°) e Kasian Giacobone (19°). Sempre sabato 27 maggio si sono disputate le gare del prestigioso Circuito XTERRA sul Lago di Garda. Grandissime soddisfazioni nella gara Sprint con due giovani, nella gara femminile, dopo una gara tutta al comando e una frazione di mtb spettacolare, argento finale assoluto femminile per Silvia Turbiglio (2007), risultato bissato al maschile da un sempre più performante Giacomo Gangi che è salito così sul secondo gradino del podio.

Nella gara riservata agli Elite ed Age Group, prova di alto livello per Guglielmo Giuliano, 3° nella gara Age Group e oro tra gli U23, molto positive per lui le frazioni ciclistiche e di run. Domenica 28 maggio si è disputato a Viverone (BI) il classico Triathlon Olimpico organizzato da QualiTry di Pier Giorgio Orla, dove molti atleti verde-turchese-oro si sono presentati al via.

Al maschile vittoria assoluta, con una gara tecnicamente perfetta per il casalese Edoardo Mazzucco, che, dopo essere uscito 8° dai 1.500m di nuoto, ha posto il sigillo alla vittoria con un’ottima bike e con una run dal miglior tempo finale, per lui meritato trionfo e gradino più alto del podio. Le soddisfazioni per il Team di Valdigne Triathlon non sono terminate qui.

Debutto “con il botto” nella Triplice per il biellese Alessandro Ferrarotti, che, nonostante partecipasse alla prima gara di Triathlon, ha conquistato l’Oro tra gli S3 e un incredibile 11° posto assoluto, con una gara tutta in rimonta e con una bike molto dispendiosa condotta in solitaria; 12° assoluto e Oro tra gli M1 per il lombardo Marco Garavaglia, che, in continua crescita atletica, dimostra di poter ambire a traguardi assoluti.

A pochi secondi da Garavaglia ancora una prova top per il biellese Marco Schiapparelli, Oro tra gli M2 e 13° posto assoluto per un atleta che in questo momento è anche al primo posto di categoria nel SuperRank italiano a dimostrazione di un eccelso stato di forma. Prove decisamente positive per il valdostano Andrea Pirana (bel piazzamento tra gli M1 con il 5° posto), per l’arquatese Sergio Pordenon (10° tra i tanti M3 con un nuoto tra i migliori), Leo Vairetto, 7° tra gli S2 e Francesco Iovino, 30° tra gli M3.

Anche in campo femminile ottime soddisfazioni, 14° assoluta e 4° (per un soffio giù dal podio) per la vigevanese Elisa Zorzolo, oro tra le S4 per la biellese Federica Stangalino (anche lei protagonista di una frazione in acqua positiva). La giornata di domenica 28 maggio vedeva nei Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Triathlon Medio (1500m swim-90km bike, 21.1km run) a Barberino del Mugello il suo evento “clou”.

Numerosa la partecipazione degli atleti verde-turchese oro. Nella gara femminile prestazioni veramente al top per la varesina Sara Speroni che, con una gara in crescendo, ha conquistato l’undicesimo posto assoluto e il bronzo tra le S4, eccezionale la prova della torinese Tiziana Squizzato, 15° assoluta e argento tra le M3, per lei una bike tra le migliori. Al maschile un solido Ivan Capelli è giunto 14° assoluto e 4° tra gli S2, da segnalare la sua frazione di mezza maratona in continua rimonta su chi lo precedeva.

Bella gara del valsesiano-biellese Andrea Mattiazzo, che chiudendo in poco più di 5 h ha conquistato il 36° posto tra gli M1, seguito dal varesino Salvatore Favata, 34° tra gli S4, dal biellese Sergio Costa, 56° tra gli M3, per tutti un plauso viste anche le condizioni meteo molto difficili con un caldo umido che ha messo a dura prova gli atleti.

Menzione d’onore per il romagnolo Michele Vanzi, ancora una volta Campione Italiano tra gli M7, un alloro che si aggiunge ai tantissimi già in suo possesso! Domenica a Piasco (CN) si è disputata la gara Sprint, non potevano mancare i colori di Valdigne con il valdostano Pietro Fares, giunto 5° tra gli M3.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimi appuntamenti con la gara giovanile del Campionato Piemontese e Vda di Asti (Aquathlon), con la kermesse partecipatissima delle diverse gare del DeeJay Tri di Milano (Super Sprint, Olimpico e Sprint) del 3 e 4 giugno e i Campionati Italiani di Triathlon Cross a Gavoi in Sardegna.