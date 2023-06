TeamVolley conferma l'intero staff tecnico anche per la nuova stagione

Il TeamVolley è davvero una famiglia. Dopo quella di coach Fabrizio Preziosa per la Serie B2, arriva un’altra grandinata di riconferme al Palasport di Lessona. Lo staff tecnico che ha appena concluso lo stagione, sarà anche quello ai nastri di partenza per il 2023/24.

Paolo Salussolia, Matteo Preden, Marco Allorto, Alex Cavallone e Alessia Diego seguiranno ancora le varie formazioni biancoblu, dalla Serie D al Minivolley.

«Siamo molto felici e orgogliosi di aver riconfermato la totalità dello staff tecnico – dice il presidente MARCO MOTTO – proprio perché conosciamo bene la professionalità e le qualità che sicuramente metteranno a disposizione delle atlete del TeamVolley. Dato il rapporto umano instaurato e la condivisione degli obiettivi, con loro non è nemmeno più una questione di trattativa economica, ma solo di costruzione dei percorsi per il nuovo anno agonistico che affronteremo. Averli ancora con noi ci riempie di gioia, sono tutte persone che credono nel progetto TeamVolley mettendosi a disposizione e in gioco, con le loro capacità e il loro spirito di sacrificio».

«Ovviamente sono contento – dice PAOLO SALUSSOLIA, secondo di Preziosa in B2 e lo scorso anno anche a supporto dell’Under18 – ho attraversato un momento di riflessione personale sulla possibilità di fermarmi, ma avevo già detto che se avessi continuato lo avrei fatto con il TeamVolley. Se a loro stava bene, è chiaro – scherza il coach-. Sono al quinto anno a Lessona: il TeamVolley è molto vicino al mio ideale di società, e ho avuto la fortuna di lavorare in piazze importanti come Vercelli e Santhià. Continuerà il mio sodalizio con coach Preziosa, che ha dato ottimi risultati, sarà l’ottavo anno insieme. Lavoriamo bene e c’è confronto, anche se spesso il secondo deve sentirsi dire “no”. Ci auguriamo una situazione più tranquilla, un’annata meno travagliata. Stiamo costruendo la squadra, di certo c’è dell’esperienza di categoria in più. La gavetta serve, scontrarsi al primo anno con il nuovo livello ha messo qualcosa in più nel nostro bagaglio».

Soddisfatto anche MATTEO PREDEN, apprezzatissimo preparatore atletico. «Sono soddisfatto di essere ancora parte del TeamVolley; sarà la quinta stagione e per me è un orgoglio. C’è rispetto e unione d’intenti con la dirigenza e con Preziosa. Li ringrazio per la fiducia. Sono soddisfatto anche dei risultati, la linfa dello sport. Tra B2 e D abbiamo fatto un gran campionato. La stagione è stata tosta, con tante sfide che abbiamo superato non senza difficoltà. L’obiettivo ora è di alzare il livello, io in primis: più professionalità, efficacia e attenzione. Solo così possiamo chiedere di più a chi gioca. Il lavoro per la prima squadra è dettagliato, ogni giocatrice è valutata con test fisici specifici e un focus sulla fase di prevenzione degli infortuni. Ogni stagione poi ha una storia a sé; la nostra bravura sta nel modularci a seconda del materiale umano. Quest’anno avevamo atlete con esperienze diverse che hanno dovuto adattarsi a dei ritmi molto alti, lo “stampo” del nostro lavoro, sia a livello fisico che mentale. Il lavoro è personalizzato, ogni giocatrice ha un riscaldamento pre-partita personale, così come di allenamento e pesi, per colmare gap specifici. Il metodo funziona, nei quattro anni a Lessona i risultati si sono visti. Le motivazioni le forniamo noi, i presupposti per il futuro sono rosei. Avere carta bianca e lavorare così è una fortuna. Alziamo il livello a partire dal giovanile, facendo fare un determinato lavoro fin da quando sono piccoline, passando dalla D alla prima squadra. Valuteremo le nuove giocatrici e partiremo carichi ad agosto, ma ci saranno schede personalizzate per tenersi in forma anche in questo periodo».

Allenerà ancora a Lessona anche ALEX CAVALLONE, reduce da un terzo posto fantastico in Serie D. «Sono contento della riconferma, dopo una buona stagione. Peccato non aver centrato i playoff, ma noi volevamo salvarci e lo abbiamo fatto in anticipo, con un saldo vittorie-sconfitte positivo e migliorando i risultati dell’andata. A parte l’ultimo punto, ci siamo riusciti e considerando le premesse della vigilia sono soddisfatto. In Under16 e Under18 abbiamo raggiunto la fase a eliminazione diretta, passando i due gironi. Un buon risultato, con una crescita individuale delle atlete su cui abbiamo insistito tantissimo, a livello di tecnica, tattica e maturità agonistica. Il lavoro fatto in palestra è emerso a fine anno. Ripartiamo con l’idea di rilanciare il settore giovanile in maniera importante, ci stiamo muovendo per apportare modifiche al nostro lavoro in palestra, per coinvolgere nella stessa sessione atlete di annate e categorie diverse. Un’idea unica adattata a tutti i livelli, condivisa dalle atlete. In B2 curerò ancora le statistiche e i video, oltre alla parte pratica in palestra».

Aggiunge MARCO ALLORTO, secondo di coach Cavallone in Serie D: «Non posso che essere contento di questa bellissima notizia, arrivata direttamente dai presidenti Motto e Gualinetti. In accordo con il direttore tecnico Preziosa, mi hanno comunicato la loro volontà di proseguire la nostra collaborazione anche per la prossima stagione. Io ho accettato col cuore pieno di gioia, anche perché è quello che più desidero fare. Voglio allenare, e voglio farlo in una società che mette al centro l’attenzione per i rapporti umani, la tecnica, le ragazze e la convivialità che gravitano intorno allo sport. Dal canto mio, c’è massima soddisfazione. Ringrazio quelli che continuano a credere in me, dirigenti e staff tecnico, genitori e ragazze, perché sono una componente centrale della pallavolo. Bisogna avere la giusta empatia con tutti, per poter insegnare e ottenere dei buoni risultati. Sono al settimo cielo, scalpito per ripartire con la nuova stagione che ci vedrà impegnati in vari campionati, dalla prima squadra al minivolley. Non vedo l’ora!».

Conclude la lista dei coach ALESSIA DIEGO, il capitano della prima squadra seguirà ancora le annate più piccole del settore giovanile del TeamVolley: «La scorsa stagione è stata una bella prova di maturità per me, era l’esordio effettivo da prima allenatrice e responsabile. Sono molto contenta di come è andata, un test importante che mi ha fatto crescere tanto e imparare molto. Vorrei riproporre questo anche nella prossima stagione, mettendo in pratica quello che ho appreso. Sono contenta del percorso fatto dalle ragazze, sia come singoli che come squadra; sono migliorate tanto e i risultati parlano, chi le ha viste giocare in palestra lo ha potuto vedere. Vale sia per le piccoline del minivolley che per le Under12 e -13. Il mio obiettivo personale sarà migliorare e imparare da chi è più esperto di me».