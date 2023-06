Team Ability La, Marmora, Francesco Verrengia porta a casa l'oro da Palermo

Francesco Verrengia, l’atleta paralimpico di Judo della Società Ginnastica La Marmora che dopo aver conquistato ai primi di maggio in un Meeting internazionale la medaglia d’argento di cui non era particolarmente soddisfatto, ha voluto domenica a Palermo gratificare tutti i suoi sostenitori con una medaglia d’oro.

Infatti Francesco che gareggia nella categoria – 66 kg desiderava ardentemente dimostrare la sua capacità anche di tenuta di gara specialmente in vista dei Campionati Assoluti che si svolgeranno il 24 giugno ad Ostia. Il maestro Luca Valeri dello judo di Gattinara che lo allena è rimasto soddisfatto, insieme a tutto il team che lo segue, perché non solo Francesco ha meritatamente vinto nella sua categoria ma è stato premiato come il miglior judoka della manifestazione.

Grande felicità per il risultato specialmente tra i giovani che si allenano con lui nella preparazione alle gare. Questo risultato farà si che il nostro grande atleta della sezione Team Ability della La Marmora si avvicini con maggior sicurezza alla convocazione per l’appuntamento più importante dell’anno, i Campionati Europei che si svolgeranno nel mese di settembre a Padova, insieme alla sua compagna di squadra Martina Tomba.