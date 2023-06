Esami di cinture nere e dan per l'ASD Mushin di Valle Mosso

Nel fine settimana appena trascorso , presso il Dojo Mushin di valle mosso, si sono svolti con successo gli esami di passaggio di grado superiore per 8 karateka :

Per il grado di 3’ Dan gli istruttori Ubertino Rosso Andrea e Caparoni Chiara , per il grado di 2’ Dan allenatore Bocchio Vega Valentino , per il grado di 1’ Dan Boretto Matteo e Radossi Filippo , e per il grado di Cintura Nera Ubertino Rosso Fausto , Chiló Fabio e Banti Simone .

Se pur non esaminati, hanno deciso di mettersi alla prova anche gli allenatori Formuso Antonio e Marcolin Attilio come conferma del loro grado di 2’Dan . Come supporto tecnico e morale presente l’allenatore 2’ Dan Chilò Erika .

La sessione è iniziata sabato alle 15.00 ed è terminata con la cerimonia di consegna dei nuovi gradi domenica alle 12.00 , con pernottamento nel Dojo . Durante gli esami sono stati richieste le tradizionali materie di Kihon ( tecniche svolte a vuoto ) e combinazioni sia Csen che della scuola ,Kata

( forme prestabilite ) con rispettive applicazioni, sia statiche che dinamiche, Kumite ( combattimenti sia prestabiliti che liberi a uno e più avversari) , prove a tempo al sacco , Makiwara ( attrezzo in legno tradizionale per rafforzare le zone di impatto ) , cavalletto per equilibrio e omino di legno , armi tradizionali , nunchaku ( due bastoni corti legati insieme ) e bo ( bastone giapponese); prove di resistenza, centratura e respirazione .

Durante la sessione si è tenuta una ridotta cerimonia del The seguita da una meditazione.

Tutti gli atleti hanno presentato una tesi scritta a mano su un argomento a scelta riguardante il Karate Do . Al termine una prova di Tameshiwari ( tecniche di rottura su mattoni ) proporzionate al grado .

Tutti i karateka hanno dimostrato una buona preparazione , e di conseguenza hanno conseguito al grado successivo , un altro piccolo grande passo nel loro percorso di crescita . Nella giornata di domenica si sono uniti in giuria Maesti di grande esperienza:

Vladimiro Mezzetti da Milano , Sergio Chiarotto da Ivrea , Marco Toniolo e Sonia Rampa da Biella , e Walter Bottino da Varallo.

Una volta conclusa la consegna dei nuovi gradi, un altro momento molto particolare , il riconoscimento del grado di C. Nera 6’ Dan per il Maestro Dennis Marcolin , direttore tecnico dell’asd Mushin e per il Maestro Marco Toniolo , direttore tecnico dell’asd Fudoshin.

Un fine settimana memorabile, ricco di emozioni e soddisfazioni!