Slow Fish, il ministro Lollobrigida sulla riduzione di plastiche: "Oggi non è idonea"

“Abbiamo chiesto all'Europa di lavorare sulle vicende legate all'utilizzo di plastiche, facendo delle scelte che non cambino ogni volta in maniera radicale. L'Italia oggi è leader per il riciclo, in Europa siamo stati in grado di anticipare gli obiettivi di diversi anni, crediamo che quella sia una strada che ha visto l'Europa investire anche con il Pnrr. Limitare o abolire l'uso delle plastiche non lo riteniamo oggi idoneo, specie se nel resto del mondo non si fanno scelte omogenee a questa”. Così il ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'undicesima edizione di Slow Fish, in corso fino al 4 giugno al Porto Antico.

Prima di Lollobrigida, era arrivato l'appello del fondatore di Slow Food Carlo Petrini contro l'utilizzo delle plastiche. “La plastica serviva per i manufatti solidi, ma oggi abbiamo un'esplosione di microplastiche e il 30% va in mare. Possiamo parlare di sistema marino se il sistema è compromesso? Genova deve diventare un punto di riferimento dei comportamenti virtuosi”. Aveva detto Petrini dal palco.

“Stiamo lavorando in Europa per avere una risposta che salvaguardi la sostenibilità ambientale, ma anche quella produttiva perché il modello che le veda viaggiare in parallelo può garantire un modello di sviluppo e sociale che va sempre mantenuto”, ha tagliato corto il ministro che ha parlato anche della questione relativa al divieto deciso dal governo italiano, di importare, produrre e commercializzare il cosiddetto cibo sintetico. Lo ha fatto facendo un esempio, quello del pesce di cartone, che ha destato interesse tra gli spettatori presenti alla piazza delle feste.

“Il pesce di cartone non esiste, - ha poi precisato - ogni tanto esce qualcuno con il racconto che si realizzano pesci in 3d con la stampante. Credo che il pesce debba continuare a nuotare nei mari, nei laghi e nei fiumi e che quello sia il modello corretto da seguire, implementando magari l'acquacoltura, anche su questo l'Italia ha fatto passi avanti in maniera importante, tutelando la natura anche su questo perché immaginare di sostituire i processi naturali con quelli realizzati in laboratorio porta a diverse criticità dal punto di vista potenziale di rischi per la salute, per questo abbiamo vietato in Italia la commercializzazione, la produzione e l'importazione di questi prodotti perché non è garantita la salute pubblica. Dove mancano allevamento, pesca e agricoltura il territorio non viene mantenuto meglio, è dimostrato nelle nostre aree interne, quando sono private dall'agricoltura vedono un dissesto idrogeologico maggiore. Non vogliamo un mondo in cui i ricchi possano continuare a mangiare bene e in cui ai poveri vengano propinate sostanze che non producono ai loro organismi effetti positivi. Ci sono già società che non hanno messo la qualità al centro dell'alimentazione e i danni alimentari sui cittadini sono evidenti”.

Lollobrigida ha poi parlato della decisione di limitare la pesca sul Mediterraneo.

“Il Mediterraneo è un mare piccolo, immaginare di ridurre lo sforzo di pesca dei nostri pescatori europei nello stesso bacino dove pescano senza regole le marinerie dei paesi terzi, è inutile e le cose inutili spesso possono diventare dannose. Così è stato per la nostra economia e per la nostra impresa. I danni arrecati al nostro mondo della pesca sono evidenti. Bisogna essere razionali, fare riferimento alla necessità di garantire una pesca sostenibile ma che non penalizzi solo i pescatori, perché ogni nave disarmata da questa parte viene armata dall'altra parte del mare pescando nello stesso bacino”.