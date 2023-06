“Ripensare la Città”, i progetti di Cossato e di Vercelli

Giovedì 25 maggio 2023, durante una delle “Serate di Architettura, organizzate da MAILAB & MAISER Serramenti e l’Ordine degli Architetti di Biella in collaborazione con CULT LAB Torino e Denis Arreda, dedicate al tema “Ripensare la Città”, è stato presentato, oltre progetto di Masterplan del Comune di Vercelli agenda 2030, il progetto dei nuovi Uffici del Comune di Cossato, un progetto che va infatti oltre ad una semplice ristrutturazione edilizia e si colloca come tassello di un più ampio progetto di rigenerazione urbana del centro cittadino, attraverso il recupero e di spazi degradati e la loro rifunzionalizzazione.

L’assessore ai Lavori Pubblici Arch. Cristina Bernardi ha spiegato ai tanti colleghi biellesi presenti alla serata, l’idea del Sindaco Moggio e della sua Amministrazione di operare un’azione di intervento diretto, volto a sanare una ferita urbana legata alla interruzione nell’attuazione di una pianificazione urbanistica con conseguente stato di degrado legato alla presenza edifici lasciati incompleti.

L’idea era quella si acquistare questi spazi all’asta ad un prezzo decisamente vantaggioso per andarli a rifunzionalizzare con l’inserimento degli Uffici al pubblico, risolvendo così anche una cronica carenza di spazi che connotava sino ad oggi sia gli uffici tecnici che demografici .

Nel rivitalizzare questo spazio di oltre 1000 mq prospiciente la Piazza Tempia , l’amministrazione ha inteso riportare su quella piazza la centralità perduta di un tempo in cui la piazza era luogo di mercato cittadino.

Il riscontro di rivitalizzazione dell’area si è avvertito immediatamente già alla notizia dell’acquisto immobiliare con l’inserimento in area di nuovi esercizi commerciali e l’acquisito alla asta di altre pozioni immobiliari evidentemente ritenute più attrattive.

L’arch. Campagnolo dirigente dell’Area Tecnica ha dato contezza dei tempi rapidissimi di completamento dell’operazione rispettati al fine di beneficiare di un importante contributo della Regione Piemonte, che ha finanziato l’intervento per 600.000,00 Euro.

L’immobile è stato acquistato a luglio del 2021 e la fine lavori è stimata per dicembre 2023 , un risultato che ha imposto una azione sinergica di tutti gli uffici.

I compito di ridisegnare gli spazi è stato affidato ad uno dei piu’ importanti e noti studi di architettura di Italia Progetto CMR di Milano .

E’ stato l’arch. Francesco Gallina, di Progetto CMR, a spiegare nel dettaglio le linee principali del progetto soffermandosi sull’idea cardine di uno spazio di piazza interna, di una moderna Agorà, in cui il cittadino possa sentirsi in una condizione molto “ domestica” e familiare, a simboleggiare un rapporto con l’amministrazione e gli uffici di reciproco confronto.

Alla presentazione è seguito un interessante dibattito animato e moderato dal Direttore del Giornale dell’Architettura Luca Gibello.

L’assessore Bernardi ha ringraziato gli organizzatori e l’ordine degli architetti di Biella per l’ospitalità e per aver dato l’opportunità di condividere quello che per l’Amministrazione di Cossato si pone certamente come uno dei principali obiettivi di mandato.