Ddl made in Italy/Chiorino(FdI): "Traguardo senza precedenti che creerà spinta produttiva e occupazionale"

“Il DDL Made In Italy rappresenta un traguardo senza precedenti nella storia economica della Nazione. L’iniziativa del Governo di Giorgia Meloni segna la cifra di una politica industriale che mancava da troppi anni. L’Italia è la seconda potenza manifatturiera d’Europa, caratterizzata da un “bello e ben fatto” che ci rende unici nel mondo e con questo DDL se ne marcano la tutela, la valorizzazione e la promozione. Dalle nostre bellezze storiche e artistiche, alle nostre produzioni di eccellenza, il DDL Made In Italy rappresenta una visione completa di salvaguardia delle nostre radici culturali, finalizzata in modo più che pragmatico anche alla crescita dell'economia della Nazione. Il DDL Made in Italy darà infatti nuovo impulso a tutte le filiere produttive italiane, generando senza dubbio alcuno nuova spinta occupazionale e nuovi fabbisogni delle imprese per presentarsi sui mercati internazionali sempre più competitive. Con la nascita del Liceo del Made in Italy i nostri ragazzi potranno avvicinarsi a professioni preziose per le nostre filiere che offrono sbocchi occupazionali di assoluta qualità, ma non solo: sono certa che riusciremo a stimolare nei nostri giovani un nuovo senso di appartenenza e di orgoglio verso una Nazione bellissima e capace di cose grandiose”.

Lo dichiara l’Assessore Regionale al Lavoro e Formazione, Istruzione e Merito di Fratelli d’Italia Elena Chiorino a margine dell’approvazione del Ddl Made in Italy nel Consiglio dei Ministri di ieri.