Graglia, proseguono le attività dell’Accademia delle Alpi

Sono programmati per sabato 3 giugno, dalle ore 14:30 alle 18:30, i corsi e i laboratori che si terranno a Graglia, in Via del Canale 3, presso il Casolare dei Campra.

Giardinaggio e Fiori (Michele): fiori italiani, riconoscerli passeggiando, si apprenderà il nome ed il loro utilizzo. Piante grasse e da interno: conoscere l’ambiente per coltivarle, crescerle e propagarle. Nei seguenti corsi si impareranno i vocaboli più vivi e significativi della lingua (250 vocaboli), senza grammatica e con pronuncia semplificata: Francese, Inglese, Russo, Tedesco; (Lapis).

Gomitolo (Bianca): in questo laboratorio sarà possibile imparare a realizzare semplici accessori in maglieria, divertendosi e rilassandosi.

Legatoria giapponese (Bianca): grazie alle tecniche della legatoria giapponese a filo, sarà possibile rilegare fogli sciolti, componendo quaderni e libri di materiale vario.

Per ulteriori informazioni: 015.259.3649