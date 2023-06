Biella al 70° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a La Spezia

Dal 22 al 28 maggio 2023, la Città di La Spezia ha accolto i Bersaglieri per il 70° Raduno Nazionale. I concerti delle Fanfare nei giorni precedenti la grande sfilata della domenica 28, sono stati momenti importanti per le decine di migliaia di persone che hanno voluto partecipare a questo annuale appuntamento. Giunti a La Spezia e nei paesi vicini da tutte le Regioni d’Italia, anche dall’estero, moltissimi Bersaglieri con le loro famiglie ed amici con le loro Fanfare, hanno voluto partecipare a questo Raduno. Il Medagliere Nazionale, accolto in forma ufficiale nei giorni precedenti con i Labari delle Sezioni, hanno fatto da splendida cornice a quanto aveva programmato il Comitato organizzatore. Le Fanfare con le squillanti note dei loro ottoni di brani bersagliereschi, durante i loro numerosi concerti, hanno divertito ed entusiasmato i presenti, accompagnati talvolta con canti bersagliereschi, come la conosciuta “Ricciolina” ed altri.

La domenica 28, giornata della sfilata finale per le vie della Città, con passo veloce e tratti di corsa, hanno salutato gli invitati correndo davanti alle tribune delle Autorità, a conclusione del percorso. La consegna del Medagliere Nazionale alla città di Ascoli Piceno che ospiterà il Raduno nel 2024, ha concluso una giornata di festa bersaglieresca e di allegria. Dopo alcuni interventi di saluto dalle personalità presenti, hanno destato molto interesse le calorose parole del Presidente Nazionale della Associazione Bersaglieri gen. Ottavio Renzi, che nel suo intervento, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai Bersaglieri delle varie Regioni, per evidenziare il loro importante servizio anche di volontariato rivolto soprattutto ai cittadini dell’Emilia - Romagna e delle Regioni vicine, che stanno attraversando momenti di grandi difficoltà.

Era presente a questo Raduno di La Spezia, una delegazione di Bersaglieri biellesi, con il presidente provinciale Lusiani Giuliano e Giannino Zanellati per la Sezione di Biella, con i rispettivi Labari ed accompagnatori, e con lo striscione “BIELLA” , inserito tra i gruppi del Piemonte e portato da membri del Direttivo.

E’ doveroso sottolineare la nutrita presenza di Fanfare provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle Puglie, dal Lazio, dalla Sardegna e dalle Regioni del Veneto, che per alcuni giorni hanno voluto animare questo Raduno. E’ bello ricordare che questi Raduni Nazionali, programmati nelle varie Regioni d’Italia, servono anche per far rivivere passione ed entusiasmo, per ricordare i tempi della “Naja” e per incontrare amici di leva, quando abbiamo indossato per la prima volta la divisa con le mostrine ed accarezzato le piume del nostro cappello.