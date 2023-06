Sella, al via la sottoscrizione del nuovo Btp Valore

Lunedì 5 giugno parte la sottoscrizione del nuovo Btp Valore. Fino a venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze collocherà infatti la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente alla clientela retail e Banca Sella Holding è stata selezionata in qualità di co-dealer per curare l'operazione.

Il Btp Valore avrà una durata pari a 4 anni e i clienti del gruppo Sella avranno la possibilità di sottoscrivere il titolo direttamente online tramite pc, smartphone e tablet, utilizzando il canale telefonico oppure presso tutte le succursali delle banche del Gruppo. Si potrà operare quindi in via diretta sul mercato Mot, senza la necessità di ricorrere all’asta tradizionale sui titoli di Stato.

Il taglio minimo acquistabile per gli investitori retail è di 1.000 euro ed è previsto un premio fedeltà per i risparmiatori che lo deterranno fino a scadenza, nel 2027. Il titolo prevede cedole periodiche con tassi minimi prefissati, crescenti nel tempo, rispettivamente del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due. Non è prevista alcuna commissione bancaria da applicare alla sottoscrizione.

Per sottoscrivere il nuovo titolo di Stato basterà accedere direttamente al mercato Mot tramite una delle piattaforme di trading online del gruppo Sella oppure utilizzare il canale telefonico o rivolgendosi allo sportello più vicino.