I progetti di Storie di Piazza dedicati ai giovani, la presentazione domenica

Quella del 2023 per Storie di Piazza aps sarà un'estate intensa di attività creative e di sperimentazione dove teatro e cinema viaggeranno ancora a braccetto e in cui la formazione sarà orientata verso la produzione di spettacoli e video con i ragazzi.

Sarà dato ancora più spazio alla creatività under 25 e sarà offerta possibilità di lavoro ai ragazzi, proseguendo con la peer education, educazione tra pari, attivata nel 2021 e confermata nel 2022, con la partecipazione diretta di alcuni giovani nella fase preparatoria sia per gli spettacoli che per il cinema.

Saranno 13 laboratori di cinema e teatro in varie località del Biellese aperti a ragazzi e ragazze di età tra i 13 e i 25 anni finalizzati alla preparazione di spettacoli teatrali e alla realizzazione di cortometraggi. Le varie iniziative che vedranno coinvolti diversi protagonisti del settore cinema e teatro godranno del contributo di Fondazione CR Biella e la partecipazione di vari partner e altri sponsor quale ad esempio Fondazione Marco Falco per quello che riguarda il cinema.

La presentazione sarà domenica 4 giugno 2023, dalle 15 alle 17, in occasione dell’apertura delle Rete Museale Biellese al Lanificio Botto di Miagliano

I dettagli dei laboratori si possono ottenere scrivendo a iscrizioni@storiedipiazza.it o via whatsapp a 349 716 0287, oppure visitando il sito www.storiedipiazza.it e compilando i questionari relativi.