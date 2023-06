Premio +bellezza in Valle, 32 interventi candidati da tutto il Biellese

Sono ben 32 gli interventi candidati alla quarta edizione del Premio +bellezza in Valle, il cui bando si è chiuso il 31 maggio 2023 sul sito web www.premiopiubellezzainvalle.it, registrando 19 candidature nella sezione edilizia e 13 nella sezione ambiente. Tutte, come si propone la mission del Premio, rappresentano la volontà di migliorare la gradevolezza del nostro territorio.

Mara Cucco, referente della “rete degli amici del Premio” -che contribuisce a promuovere e segnalare gli interventi candidabili- commenta così: “Vista la vastità del territorio della provincia di Biella a cui si rivolge il Premio, il ruolo della rete degli amici è stato davvero molto importante, perché occhi attenti e sensibili al bello sono indispensabili per individuare interventi di valore e per far conoscere l’opportunità di candidarli. Quest'anno abbiamo allargato la cerchia degli "amici" coinvolgendo in particolare le categorie professionali che operano direttamente nei settori dell'edilizia e dell'ambiente. Ci siamo quindi rivolti a geometri/e, architetti/e, agronomi/e forestali, progettisi/e i di spazi verdi e florovivaisti/e del territorio chiedendo loro di partecipare. Perché la bellezza non può essere un'ambizione di pochi, ma un obiettivo a cui tutti contribuiscono”.

Gli interventi candidati sono stati realizzati negli ultimi 5 anni presso 21 comuni di tutto il Biellese: Andorno Micca, Biella, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Lessona, Masserano, Miagliano, Muzzano, Netro, Pettinengo, Piedicavallo, Postua, Rosazza, Sordevolo, Valdilana, Veglio, Viverone.

E’ estremamente positivo notare che il numero dei comuni coinvolti sia in crescita: ciò sta a significare una crescente conoscenza del Premio e di conseguenza dei valori che promuove.

Ora sarà compito della giuria selezionare i 10 interventi finalisti tra i quali sarà scelto un vincitore per ogni sezione.

La premiazione finale sabato 7 ottobre 2023 a Palazzo Gromo Losa (Biella).

Inoltre la giuria attribuirà anche il Premio Reda per la bellezza a soggetti, persone oEnti che si siano particolarmente distinti per la molteplicità di iniziative volte al miglioramento della bellezza del territorio.

La novità di quest’anno è l’inserimento di un nuovo riconoscimento, il Premio Sellalab, che verrà conferito al progetto candidato che meglio coniuga il miglioramento estetico alla crescita economica e sociale del territorio, declinando l’obiettivo di valorizzare il contesto paesaggistico con lo sviluppo di un modello di business sostenibile e innovativo.

La giuria è presieduta da Corrado Panelli, dottore forestale, ed è composta da: Elena Accati, agronoma e scrittrice, Luisa Bocchietto, architetta e designer, Alessandro Ciccioni, imprenditore, Andreas Kipar, architetto paesaggista, Cristina Natoli, architetta e funzionaria Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore, Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario, e Giovanni Vachino, architetto.

Il Premio, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso e organizzato in collaborazione con la Fondazione BIellezza, ha l’obiettivo di mettere in luce e valorizzare gli interventi che recuperano bellezza al nostro territorio nel convincimento che il miglioramento estetico di un territorio contribuisca alla qualità della vita di chi lo abita e di chi lo frequenta.

Il Premio è supportato da Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon housing, Orange Pix, Impresa Scarlatta.