Benna e Lentigny, festeggiati i 40 anni di gemellaggio, il sindaco Sitzia: "Grazie a chi gli ha dato vita", FOTO

E’ stato un week-end entusiasmante e carico di emozioni, quello appena passato per le Comunità di Benna e Lentigny che insieme in Savoia, a Samoens hanno festeggiato i 40 anni di Gemellaggio.

Nella giornata di venerdì, il Sindaco Cristina Sitzia e il Presidente del Comitato di Gemellaggio Alberto Romano hanno raggiunto Lentigny e, insieme al colleghi francesi hanno reso visita a Raymond Petitbout, primo cittadino di Lentigny che nel 1983, assieme all’allora sindaco bennese Luigi Trozzola hanno siglato il patto di fratellanza. Petitbout, cent’anni quest’anno, ha accolto la delegazione con aneddoti sui primi anni di gemellaggio ed è stato nominato Presidente Onorario del Comitato di Gemellaggio di Lentigny.

Nella mattinata di sabato, nella Salle des Fetes si è tenuta una cerimonia aperta alla cittadinanza a cui hanno partecipato anche i sindaci che in questi anni si sono succeduti a Lentigny,e i senatori Cécile Cuckierman e Jean Claude Tissot, a fare gli onori di casa Christophe Potet, attuale primo cittadino di Lentigny che nel proprio discorso ha ricordato l’importanza dell’istituzione dei gemellaggi nel dopoguerra per migliorare gli scambi e la comprensione tra i popoli, mentre Cristina Sitzia ha ricordato quanto l’impegno di tutti in questi 40 anni abbia sempre alimentato il legame tra le due Comunità, in maniera che il gemellaggio non fosse solo ricordato da un cartello all’ingresso dei nostri paesi, come invece capita spesso in altri contesti. La cerimonia si è conclusa con l’inaugurazione dell’esposizione di foto e oggetti che ripercorre questi primi 40 anni di storia del Gemellaggio, la mostra rimarrà aperta per 40 giorni presso la sede municipale di Lentigny.

A seguire, sindaco e presidente del Comitato di Benna, assieme alla delegazione di Lentigny hanno iniziato il loro viaggio in pullman verso Samoens, la località in Savoia dove ad attenderli c’era il gruppo proveniente da Benna. Nella serata, i primi cittadini hanno rinnovato il patto di fratellanza in cui hanno rimarcato l’impegno di continuare a sviluppare i valori di fraternità e comprensione reciproca favorendo gli scambi tra i propri cittadini e di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile attraverso iniziative e progetti congiunti. Durante i festeggiamenti, è avvenuto lo scambio di regali: le scuole dei rispettivi paesi, assieme ai Comitati e ai Comuni durante l’anno hanno lavorato a progetti congiunti. La scuola dell’infanzia di Benna ha realizzato le mascotte Eliane Sole e Remy Ildo, grazie anche alla preziosa collaborazione di Maria Angela e Bruna (volontarie e gemellate) mentre i loro coetanei francesi hanno confezionato un falco realizzato in stoffa (soprannome dato agli abitanti di Lentigny), alla Scuola Primaria italiana, i ragazzi più grandi hanno preparato una sorta di fumetto in doppia lingua che ripercorre i momenti principali dei 40 anni di Amicizia, mentre in Francia hanno realizzato un grosso pannello con degli omini di argilla collegati tra loro ed intitolato “Tessere legami”. Lo scambio degli omaggi è proseguito con la coppa dell’amicizia personalizzata del Comune di Benna, mentre da Lentigny è stata donata un’opera d’arte realizzata da un artista locale, ed infine i Comitati si sono scambiati due regali simbolici anch’essi, una riproduzione che ricorda lo smeraldo (40 anni – come le nozze di smeraldo) e un trofeo dell’anniversario con stilizzate le montagne che siamo soliti attraversare per raggiungere i nostri paesi. I festeggiamenti sono proseguiti con un nutrito gruppo di francesi frequentante il corso d’italiano che ha realizzato un intrattenimento con canzoni italiane ed un breve testo personalizzato dedicato al nostro gemellaggio.

Domenica e lunedì, il gruppo composto da quasi 150 persone ha approfittato per visitare la splendida località savoiarda, approfittando anche del bel tempo. Per la prima volta, il gemellaggio non si è tenuto né a Benna né a Lentigny, ma a metà strada. Nell’animare il week end, i giovani hanno avuto un ruolo fondamentale.

Inoltre, è stato lanciato il contest “40 anni di amicizia senza frontiere”, un concorso a cui si può partecipare con foto, video o testo che rappresentano cos’è per noi il gemellaggio. Il concorso si chiuderà il 15 agosto e gli elaborati verranno esposti nel week end del 7/8 ottobre a Benna, in occasione della cerimonia organizzata dal Comune e dal Comitato con la cittadinanza e una piccola delegazione di Lentigny (maggiori info sul sito del Comune e sulla pagine social del Comune e del Comitato).

“E’ stato veramente un week-end indimenticabile – racconta il sindaco Cristina Sitzia – assieme ai rispettivi Comitati di Gemellaggio e tra Comuni abbiamo lavorato un anno per questo 40° anniversario e direi che i risultati si sono visti. Abbiamo coinvolto anche alcune nuove famiglie che hanno risposto positivamente a quest’esperienza e continueremo a “seminare” anche all’interno delle scuole dei nostri paesi. Ancora una volta – prosegue – tengo a ringraziare coloro che nel 1983 hanno avuto la lungimiranza di guardare oltre i confini e spingersi ad andare a conoscere un’altra cultura, altri usi e costumi e tutti quelli che in questi 40 anni quotidianamente hanno continuato ad alimentare con entusiasmo questa bella storia di amicizia. Davanti a noi abbiamo ancora tante pagine da scrivere assieme”.

Il progetto del gemellaggio “40 anni di Amicizia senza frontiere” che raggruppa tutte le attività previste lungo tutto il 2023 e proposte in collaborazione tra Comune di Benna e Comitato di Gemellaggio, ha ottenuto anche un riscontro positivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha riconosciuto un contributo economico al municipio biellese.