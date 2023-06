"Un'adeguata sanità per tutti è uno dei pilastri di una società civile"

Cosa vuol dire vivere in prima persona una degenza ospedaliera? Al di là della propria situazione personale, restare per più di due settimane tra Ortopedia e Fisiatria all'ospedale di Biella, permettono di fare una fotografia su cosa succede in un reparto ospedaliero, parlando sostanzialmente di personale medico, infermieristico e socio sanitario.

Il primo aspetto riguarda la predisposizione alla cura del prossimo, che vuol dire dedicarsi alle persone e alle loro cure. trattando tanti casi e spesso completamente diversi, tanti difficili e in alcuni casi disperati, ma sempre con lo stesso obiettivo, ovvero arrivare ed un miglioramento. Tutto questo con professionalità, umanità, pazienza e dedizione. Il secondo aspetto è l’operatività: ho sentito campanelli suonare giorno e notte, degenti chiamare, ma ho sempre visto operatori intervenire prontamente, sempre sorridenti, chiamare per nome le persone, chiedere più volte al giorno “tutto bene?”

Terzo aspetto la concentrazione; ho visto medici concentrati così come anche infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, senza dimenticare gli studenti / stagisti del corso infermieristico, tutti educati e operativi. Al di là dell'aspetto emozionale mi è sembrato idoneo raccontare queste istantanea di vita vissuta, oltre a ringraziare per il lavoro che svolgono, perchè un'adeguata sanità per tutti è uno dei pilastri di una società civile.