Destinare il 5x1000 alla Croce Rossa di Biella: “Un piccolo gesto che tu rendi grande!”

Il Comitato di Croce Rossa di Biella, grazie ai suoi volontari e ai suoi dipendenti, garantisce quotidianamente sul territorio biellese numerose attività a supporto della popolazione, dal servizio di assistenza per emergenze 118 ai trasporti sanitari per dialisi, visite ed esami, fino all'assistenza alle grandi manifestazioni ed eventi sportivi. Al sanitario, si affiancano iniziative che riguardano l’importante impegno nel sociale, come il progetto “Biella solidale” - a sostegno delle famiglie in difficoltà economica - e, da qualche mese, anche il progetto “CRI per le persone”, in cui vengono prestati assistenza e sostegno alle solitudini involontarie, con il numero 1520 e la Centrale di Risposta Nazionale, offrendo un filo diretto per rispondere immediatamente ai bisogni.

Non solo: il Comitato, nella sua sede di via Quintino Sella 61 a Biella, garantisce - grazie al supporto delle infermiere volontarie e alla disponibilità di diversi medici - l’apertura del servizio ambulatoriale. “Ma sono i giovani la nostra nuova linfa, che grazie ai loro numerosi progetti nelle scuole e nelle piazze testimoniano l’importanza dei corretti stili di vita, fondamentali per lo sviluppo giovanile della nostra comunità” commenta il gruppo.

Il Comitato biellese ha inoltre portato il proprio supporto ai Comuni colpiti da calamità naturali, grazie ad un gruppo di volontari formati in materia di emergenze e soccorsi speciali che, quotidianamente, sostengono la prevenzione e la programmazione partecipando e organizzando momenti di informazione ed esercitazione sul territorio. Svolge un ruolo molto importante anche l’attività di formazione, legata al Primo Soccorso ed alle manovre salva vita/Defibrillazione BLSD, organizzate sia per i privati che per le aziende.

Cosa possono fare i privati per supportare in maniera diretta la Croce Rossa di Biella? Donare il proprio 5×1000, firmando nell’apposita casella e scrivendo il codice fiscale 90062800025.

La donazione arriverà direttamente al Comitato locale di Biella, contribuendo a mantenere sempre alta la qualità dei servizi offerti, la formazione del personale, l’efficienza delle attrezzature utilizzate e l’avvio di nuovi progetti a favore del territorio biellese.

Per informazioni: www.cribiella.it