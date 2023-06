Stare sul pezzo: Mosca1916 sbarca su Deliveroo e Satispay

Qual è il segreto per rimanere giovani? Se questa domanda fosse rivolta allo staff di Mosca1916, storica macelleria e gastronomia biellese, la risposta probabilmente sarebbe: cambiare sempre restando sé stessi. Ecco perché, nonostante la bottega di via San Filippo abbia superato ormai da tempo il primo secolo di vita, non cessa di aggiornarsi pur restando legata alla sua identità. Vanno in questa direzione due novità pensate per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, soprattutto più giovani.

La prima è che, da qualche settimana, molti dei prodotti più apprezzati di Mosca1916 sono disponibili per la consegna a domicilio attraverso la popolare piattaforma Deliveroo, da tempo attiva anche a Biella. Per Mosca1916 si tratta di una sfida accettata con entusiasmo, in quanto non è così comune che un’azienda centenaria scelga di confrontarsi con le nuove frontiere della distribuzione.

Su Deliveroo, Mosca1916 è presente con un ricco menù aggiornato frequentemente in base alla stagionalità dei prodotti: conta oltre 70 referenze diverse, che coprono buona parte della produzione della nota bottega. Dagli antipasti più tradizionali - come il vitello tonnato e i gamberi in salsa aurora - fino alle preparazioni a base di carne cruda piemontese, dai primi local - come la polenta concia, che in termini di vendite è l’assoluta protagonista di queste prime settimane sulla piattaforma - alle classiche lasagne al ragù di Fassone Piemontese oppure le estive insalate di riso, anche vegetariane. Poi secondi piatti, anche a base di pesce, contorni di verdura, dolci, birre, vini, salumi dove - ovviamente - non mancano le specialità della casa come il prosciutto cotto artigianale, ancora prodotto nei laboratori dietro al bancone, così come la Paletta Biellese e la bresaola di Pezzata Rossa d’Oropa “Mucroncina”. E ancora un’ampia selezione di formaggi, molti locali, com’è nella tradizione della bottega. C’è anche una sezione dedicata a prodotti dell’ultimo secondo come il latte fresco, le uova, il caffè e anche il pane di giornata.

Le novità, però, non arrivano mai da sole. Infatti, Mosca1916 ora accetta anche Satispay, un nuovo metodo di pagamento elettronico nato in Piemonte, che si affianca a quelli già esistenti, cioè carte di debito e credito, contanti e buoni pasto. Satispay è un sistema di pagamento ormai molto diffuso soprattutto nelle grandi città, che non richiede l’uso di una carta di credito, ma si basa su un’App per smartphone collegata al proprio conto corrente. C’è di più: al primo acquisto effettuato presso Mosca1916 utilizzando Satispay, gli acquirenti riceveranno un cashback del 10% che verrà direttamente accreditato nel proprio portafoglio virtuale.

Alberto Mosca, alla guida di Mosca1916, sottolinea come la missione dell’azienda sia coniugare l’apertura all’innovazione con il rispetto dei valori che contraddistinguono una realtà ultracentenaria: “Restare al passo con i tempi è una necessità anche per i negozi tradizionali come i nostri che, proprio grazie al continuo aggiornamento, riescono a rimanere punti di riferimento nel commercio di prossimità. La consegna a domicilio con le piattaforme è sicuramente una comodità che ci avvicina alle grandi città; tuttavia, l’esperienza fisica resta al centro del nostro progetto: siamo felici di vedere tanta gente in negozio che, ogni giorno, sceglie la nostra qualità e alimenta in modo virtuoso l’economia locale, che è anche costituita dalla filiera dei piccoli produttori che contiamo orgogliosamente tra i nostri fornitori”.