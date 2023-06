Pollone, la provinciale per il Favaro chiusa a moto e biciclette - Foto archivio newsbiella.it

Da tre giorni a Pollone, la Strada Provinciale 505 Pollone-Favaro, nel tratto compreso tra i km 1+200 e 2+110, è chiusa al transito di motociclette e biciclette.

Il divieto sarà valido fino a quando saranno realizzati gli interventi di manutenzione di questo tratto, che è in stato di forte degrado.

“E' una decisione - afferma il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – presa insieme al Comune di Pollone, e motivata dal fatto che, in questo momento, non siamo in grado di porre importanti risorse su questa strada, dove è necessario rifare tornanti, muretti e guardrail”.

“Abbiamo quindi chiuso per motivi di sicurezza – continua Ramella Pralungo – perchè su quel tratto ci sono dei tornanti molto pericolosi, e vogliamo evitare incidenti a ciclisti e motociclisti”.

La provinciale resta aperta alla circolazione delle auto.