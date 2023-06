All’Unione Industriale presentati i nuovi Maestri del Lavoro biellesi 2023, FOTO

Si è tenuta oggi, giovedì 1° giugno all'UIB di Biella, la presentazione dei “Maestri del Lavoro” Biellesi che saranno insigniti del riconoscimento “Stella al merito del lavoro”.

L’onorificenza viene rilasciata, ogni anno, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e quest’anno saranno circa novanta i piemontesi premiati.

“A tutti coloro che non si limitano a svolgere la propria mansione, ma si dedicano con impegno e dedizione alla causa comune aziendale – esordisce Liborio Schillaci, Console provinciale dei Maestri del Lavoro di Biella – La passione è ciò che conta realmente! Sono in molti ad affermare di aver svolto soltanto ciò che gli era dovuto, ma se così fosse… nessuno li avrebbe notati e oggi non sarebbero annoverati fra le personalità di spicco o degne di encomio”.

I “Maestri”, durante il corso degli interventi, hanno dimostrato di aver svolto un percorso lungo e tortuoso, ma abbracciando l’etica e i valori aziendali ne hanno esaltato ogni aspetto con costanza e professionalità.

Di seguito i biellesi insigniti del merito:

Carlo Aiazzone - Banca Sella Holding spa. Biella;

Andrea Baruffini - Banca Sella Holding spa. Biella;

Gianfranco Canova - Tintoria Mancini S.r.l. – Sandigliano

Maria Grazia Fulcheri - Banca Sella Holding spa. Biella;

Pietro Tasca - Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. – Torino;

Paolo Valenti - Banca Sella Holding spa. Biella.