Valdilana e Valsessera un comitato per dire "no alle armi nei Paesi in guerra"

A Valdilana e Valsessera si è costituito nei giorni scorsi un comitato per la raccolta firme per chiedere un referendum contro l'invio di armi nei Paesi in guerra. Si tratta di un'iniziativa nazionale portata avanti da due principali coordinamenti.

Le prossime raccolte firme in zona sono in programma per sabato 3 giugno a Valle Mosso, nei pressi della Conad, e per lunedì 5 giugno a Mosso durante il mercato ambulante, sempre in orario 9.00-12.30.