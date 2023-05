Karate, ottimi risultati per Ippon 2

Si sono svolte, a Borgosesia, le Qualificazioni Regionali dei Campionati Italiani Assoluti di Karate che andranno in scena dal 2 al 4 giugno al Lido di Ostia. Come porta colori della Ippon 2 hanno partecipato tre atleti di cui due, al termine della difficile gara, hanno ottenuto il lasciapassare per la Finale Nazionale: Giulio Giacobbe, secondo classificato nella categoria fino a 60 kg (dietro all’ex Campione Italiano Fabrizio Giordano della TKT) e Alessio Durante, terzo classificato nella categoria -75 kg. Purtroppo, fuori dai giochi Alessandro Demargherita, quinto classificato nella categoria -67 kg perchè, nonostante le buone prestazioni è stato fermato da due atleti titolati. I ragazzi qualificati per la fase Nazionale, Durante e Giacobbe, dovranno affrontare una trasferta molto impegnativa che si svolgerà ad Ostia, dove si misureranno con i più forti atleti del panorama Internazionale.

Il giorno successivo alle Qualificazioni suddette, il Pala Loro Piana di Borgosesia è stato teatro del "Trofeo di Borgosesia, gara Interregionale che ha visto la partecipazione più di 230 atleti. I giovani biellesi, di cui molti alle prime esperienze, guidati dal D. T. Feggi Maurizio, hanno raccolto ottimi risultati conquistando ben nove podi. Medaglia d’oro per Clarissa Barbera, argento per: Bianca Zanetti, Aimo Miani, Francesca Magliola, Lorenzo Marinone, Stefano Coppa; bronzo per Mattia Monteleone, Nicolas Aggerholm e Zoe Trotto; quinto posto per Smilla Aggerholm.