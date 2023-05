Corrado Pinzano, 6° posto per il pilota biellese al “Rally del Salento”

Corrado Pinzano, pilota noto per gli ottimi risultati, non si ritiene soddisfatto del sesto posto ottenuto alla 2a gara di campionato Italiano. La settimana scorsa, ci ha raccontato dell’ardua impresa, che vedeva come protagonisti rallisti dai risultati nazionali ed europei, che avrebbero messo a dura prova lui e il navigatore Mauro Turati.

“Con la nuova macchina, una Citroen C3, non abbiamo avuto il modo di prendere abbastanza confidenza. Ora si punta ad acquisire la padronanza del veicolo… Torneremo a vincere e non demorderemo!” Pinzano e il Team New Driver’s avranno la possibilità di prendere parte ad altre 5 gare di Campionato, da qui a ottobre, nelle quali avranno la possibilità di farsi valere sulle strade di casa del Rally Lana, del 21 e 22 luglio.

Il Campionato Italiano Rally Asfalto 2023 proseguirà con la prossima tappa del 23 e 24 giugno, con il Rallye San Martino di Castrozza e Primero.