A Valdengo si corre ricordando Silvano Borrione, Lino Lava, Adriano Pella e Celestino Vercelli

Ripresi i festeggiamenti nell’ambito della tradizionale “VALDENGO IN FESTA, che hanno registrato il completo nel we trascorso. Giornata Piena il 2 giugno dedicata al ciclismo, “GIORNATA AZZURRA” dallo scorso anno, voluta dal Comitato Organizzatore con in testa il Gruppo Amici Sportivi e il gruppo Alpini. si svolgeranno tre gare sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, volute dalla federazione e che premiano gli organizzatori più volenterosi dando una particolare importanza e sgravandoli di una parte delle tasse federali. In più le tre rove di Valdengo saranno le “iniziative per le selezioni ai campionati italiani”, saranno presenti i CT regionali. In cabina di regia UCAB 1925 Biella.

Tutta l’organizzazione, con le rispettive famiglie, vogliono ricordare 4 valdenghesi, Lino Lava e Silvano Borrione fondatori del Gruppo Amici Sportivi ed organizzatori di quel “Circuito del Castello”, nato negli anni ’70, per rendere omaggio ai beniamini locali Celestino Vercelli e Adriano Pella, quotati “prof” dell’epoca, anche a loro saranno dedicate le gare. Adriano mancato 8 anni orsono, azzurro tra i dilettanti e vincitore tra i professionisti di una tappa della Parigi Nizza, è stato raggiunto anche dall’amico Celestino due anni orsono, vincitore nel 1971 della prima edizione del “Circuito dell Castello”, fondatore della Vittoria shoes, fornitore ufficiale di Pantani e Roche, ma uomo attento alla realtà locale, tra cui Ucab 1925 e proprio Valdengo in Festa che ospita le gare nella sua memoria dei suoi Amici.

Un fil rouge che crea un legame indissolubile di persone ed eventi che hanno segnato la storia di Valdengo. Ritrovo dei corridori è fissato dalle ore 07:30 con partenza alle 09:30 prima gara esordienti con arrivo intorno alle 10:20 e a seguire (10:30 circa) esordienti 2° anno. Arrivo previsto intorno alle 11.30. Gareggeranno anche le ragazze esordienti e le Donne Allieve Il pomeriggio l’attenzione sarà sugli allievi Memorial Celestino Vercelli con ritrovo alle 13:00 e partenza unica alle 15:00 ed arrivo previsto alle 16:45 circa. Gara aperta anche alle Donne Juniores.

IL PERCORSO

Si svolgerà totalmente su territorio valdenghese, in un circuito di 4,500 chilometri, con l’asperità della salita che conduce alla Chiesa fino all’altezza di Via S.Biagio, da ripetere più volte a seconda della categoria (6/8 per gli esordienti e 13 volte, gli allievi). Dunque una corsa non completamente pianeggiante ma impegnativa anche tecnicamente, sicuramente interssante da seguire.

PARTECIPANTI

Non abcora chiuse le iscrizioni attualmente sono 180 gli iscritti totali, 38 esordienti 1° anno, 29 esordienti 2° anno e ben 112 gli allievi, un buon numero per le categorie, che arrivano da tutto il Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria. Gli Esordienti ucabini al via: Alessandra Borghi, Jacopo Gianotto e Di Sanzo Leonardo. Allievi Ucabini al via: Badone, Alessio Borini, Matteo Giordano, Andrea Silvestrini, Alessio Zago, Pietro Bosso, Gregorio Cartotto e Pietro Gardini. Sempre ricca la premiazione che assegnerà alle società dei vincitori delle sculture lignee, offerte dal comitato organizzatore, ed ai primi cassificati scarpette Vittoria Shoes.

Un doveroso ringraziamento della UCAB va al Gruppo Amici Sportivi, all’Amministrazione Comunale di Valdengo e agli sponsor che sostengono l’attività giovanile. In ambito della gara “Valdengo in Festa” propone un pranzo dello sportivo al prezzo convenzionato di € 12, Sono gradite prenotazioni tel. 015.881741-015.881601- 015.882159.