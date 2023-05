Un libro per l'estate, arriva a Biella il mercatino dell'usato

L'Associazione Amici della Biblioteca, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella, organizza "Un libro per l'estate 2023 - Mercatino del libro usato". È in calendario sabato 3 giugno (dalle 9.00 alle 13.00), lunedì 5 giugno (dalle 9.00 alle 18.30) e martedì 6 giugno dalle 13.00 alle 18.30.

In cambio di una piccola offerta gli appassionati potranno trovare molti interessanti volumi. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per le attività dell'Associazione a favore della Biblioteca Civica e della Biblioteca Ragazzi.