Chiavazza: cade a terra, anziano soccorso in via De Amicis, FOTO

Non l'hanno visto per tutto il giorno e verso sera una vicina ha chiamato il 112 per chiedere aiuto perchè l'uomo non apriva la porta. Intorno alle 20,30 sono intervenuti i Vigili del Fuoco a Chiavazza, in una palazzina in via De Amicis, che grazie all'autoscala sono arrivati al 4° piano dove abita l'uomo, sono riusciti a entrare nel suo appartamento e lo hanno trovato a terra. Per fortuna l'anziano era cosciente ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure mediche del caso.

Sul posto è intervenuta anche la Guardia di Finanza.