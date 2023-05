Cavaglià, ruba al supermercato. Poi usa spray urticante per fuggire: arrestata

Lo scorso 29 maggio, nel primo pomeriggio, a Cavaglià, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente al personale della Stazione di Salussola, hanno tratto in arresto una 34enne, senza fissa dimora, censurata per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, poiché ritenuta responsabile del reato di rapina impropria.

Intorno alle 11.30 circa, all’interno di un supermercato, la donna è stata sorpresa dalla responsabile del punto vendita, nel tentativo di asportare generi alimentari di esiguo valore commerciale e, al fine di guadagnarsi la fuga, ha colpito al volto con liquido dal contenuto urticante, di libera vendita, la stessa donna che aveva cercato di bloccarla, così da riuscire ad allontanarsi.

Le immediate ricerche avviate dai militari operanti, intervenuti sul posto, permettevano di bloccare ed identificare la malfattrice nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. La merce sottratta è stata recuperata e restituita all'avente diritto. La bomboletta spray urticante, rinvenuta presso il citato punto vendita, veniva posta in sequestro.

L'arrestata, come da disposizioni della Procura della Repubblica di Biella, immediatamente informata, è stata associata presso la casa circondariale di Vercelli.