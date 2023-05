Biella, insulta gli agenti di Polizia e cerca di colpirli durante un controllo: 28enne arrestato

Nel tardo pomeriggio del 28 maggio. la Polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano, 28 anni, residente nel Biellese, resosi responsabile di azioni violente nei confronti degli operatori a seguito di controllo. Verso le 20 circa, a fronte di una segnalazione riguardante due persone moleste dinnanzi all’edificio della Questura, personale della Squadra Volante si è portato sul posto intercettando i due, entrambi residenti in provincia, nei pressi del vicino distributore di benzina.

I due soggetti, colti in uno stato di alterazione dovuto presumibilmente all’assunzione di alcolici, alla vista degli operatori si sono mostrati particolarmente riluttanti al controllo, proferendo ripetuti insulti e minacce nei loro confronti. L’equipaggio intervenuto ha deciso dunque di accompagnare i due presso gli Uffici della Questura; tuttavia, durante tali fasi uno di essi, un 28enne, ha assunto un atteggiamento oltre che minaccioso anche aggressivo tentando in più occasioni di colpire uno degli operatori al volto e al petto.

Per tali ragioni si è reso necessaria l’apposizione delle manette di sicurezza, ma nel tentativo di restringere il soggetto ne è nata una colluttazione sfociata nella caduta di uno degli agenti insieme al giovane, la quale ha portato ad una lesione in capo all'agente di Polizia. Accompagnati presso gli Uffici della Questura, il ragazzo ha continuato nei suoi atteggiamenti.

Pertanto, sentito il Sostituto Procuratore di turno, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, nonché deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di vilipendio e minaccia a pubblico ufficiale. Il secondo uomo, invece, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e minaccia a pubblico ufficiale.