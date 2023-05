Biella, domenica la benedizione del restauro dell'Organo Successori Bianchi

La Confraternita della Ss. Trinità domenica 4 giugno in occasione della Festa Titolare della Confraternita (aggregata nel 1579 all'Arciconfraternita dei pellegrini e convalescenti della Ss. Trinità di Roma) vivrà un momento particolarmente importante con la benedizione del restauro dell'organo della chiesa. Il restauro dello strumento segue il restauro della balconata (XVIII sec.) e della cassa lignea già realizzato due anni fa con particolare impegno della confraternita stessa (guidata dalla presidente Maria Teresa Longhi) mettendo in luce colori, dorature e particolari finora nascosti da una spessa coloratura.

Ora, ripulita, risplende in tutta la sua bellezza. E così l'organo dei Successori Bianchi (1894) risuona in tutto il suo splendore. Strumento erede di una storia complessa, posizionato in piena temperie ceciliana, dopo l'esperienza complessa dello strumento inglese Trice (1891) voluto fortemente dal can. Basilio Buscaglia all'epoca rettore della chiesa. Lo strumento Trice fu immediatamente sostituito dall'attuale strumento inaugurato nel 1894: probabilmente la ditta Bianchi (Camillo Guglielmo, autore degli strumenti del Duomo e di San FIlippo era morto) usò materiale dello strumento Trice per il nuovo strumento. Ora lo strumento dopo il lungo restauro a cura della ditta Rigola Alessandro torna a risuonare: grazie all'impegno dei confratelli, del contributo della Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Compagnia San Paolo di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La benedizione del restauro avverrà nel contesto più proprio: la Santa Messa di domenica 4 giugno alle ore 10.15, presieduta da mons. Alceste Catella con la comunità parrocchiale di Santo Stefano, il coro parrocchiale e il caro maestro Piero Canova all'organo. Dopo il pranzo in Oratorio Santo Stefano, il vespro alle ore 16.30. Ancora alle ore 20.30 la S. Messa presieduta dal can. Massimo Minola. Una festa di comunità, insomma. In autunno saranno previsti alcuni concerti di inaugurazione a cura della Confraternita della Ss. Trinità in intesa con la parrocchia di Santo Stefano e la Diocesi.