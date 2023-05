Raccolta rifiuti: a Biella cambiati di giorni di ritiro, in alcuni comuni variazioni temporanee

L'obiettivo è ottimizzare i risultati e abbassare i costi. Per questo motivo, la città di Biella è stata divisa in cinque zone per permettere una raccolta strutturata e non sovrapposta, operando delle economie significative, con una ridefinizione dei giorni di raccolta e una rivisitazione della tipologia degli stessi, in base alle necessità di ogni singola zona.

Per conoscere i giorni basta andare sul sito di Seab, cliccare su “variazione giri di raccolta”, scaricare il foglio Excel, cercare la propria via con la denominazione corretta e si possono leggere i giorni in cui passano i mezzi.

Discorso diverso per alcuni comuni del Biellese, dove sempre da metà maggio sono stati invece rivisti gli orari solo però temporaneamente per un disguido non imputabile a Seab.

“15 mezzi che usiamo per la raccolta sono a noleggio – spiega il presidente Seab Gabriele Bodo Sasso - . E la società alla quale ci rivolgiamo li ha lasciati scoperti dal punto di vista assicurativo, quindi non possono circolare. Per arginare il problema abbiamo istituito dei doppi turni, turni notturni da mezzanotte alle 6 del mattino, con i mezzi che abbiamo a disposizione. Per questo invitiamo i residenti a lasciare i rifiuti già alla sera come andrebbe sempre fatto, ma in questo caso le comunicazioni sono state comunque fatte dalle amministrazioni interessate”.